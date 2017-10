Pour la majorité d'entre nous, les voitures évoquent bien plus que mécanique, transmission et boîte de vitesses. Elles font partie intégrante du quotidien. C'est pourquoi nous avons créé En voiture, un rendez-vous XTRA qui rend l'automobile plus accessible.

Le terme « hybride » est sur toutes les lèvres dans l'industrie automobile. Promettant des émissions plus propres, un rendement énergétique accru et une puissance impressionnante, cette technologie est de plus en populaire. Quelles sont vos connaissances en la matière? Voici huit faits étonnants à découvrir.

1. Il existe deux types d'hybrides.

L'hybride autonome et rechargeable. Dans le premier cas, la voiture choisit elle-même le mode le plus adapté à la conduite. Donc, pas besoin de la brancher! Sa batterie est rechargée par le moteur thermique et par la récupération de l'énergie au freinage. Avec la version rechargeable, la double motorisation est encore plus exploitée. Elle permet de rouler en mode 100 % électrique plus souvent. Et sa batterie peut être rechargée à une borne quand bon vous semble.

L'hybride possède deux moteurs.

Grâce à son groupe motopropulseur mixte, la voiture peut fonctionner de plusieurs façons. Au démarrage et à 50 km/h ou moins, seul le moteur électrique se met en marche. En pleine accélération, les deux modes font équipe en toute fluidité. Et quand le véhicule s'immobilise, tout est désactivé. Résultat? Une consommation d'essence réduite, aucun compromis sur l'autonomie, et moins d'émissions polluantes. De plus, comme les moteurs fonctionnent en alternance, ils sont moins sollicités et s'usent plus lentement.

Sa technologie est révolutionnaire.

Oubliez le démarreur, l'alternateur, la courroie de distribution et l'embrayage. À bord d'une voiture hybride, tout est pensé différemment. Un dispositif répartit la puissance, et un système de gestion de l'énergie sophistiqué gère les flux d'énergie de manière imperceptible. Le freinage à récupération aide la batterie à se recharger à chaque décélération. La conduite est souple et puissante. Et le rendement énergétique est exceptionnel. À preuve, le groupe propulseur d'une hybride est 70 % plus propre que celui d'un véhicule classique.

La Toyota Prius a été la première voiture hybride.

En 1997, Toyota lance la Prius, première voiture hybride produite en série au monde! Cette berline fait beaucoup jaser les experts de l'époque et introduit une grande nouveauté à bord : le silence à petite vitesse. D'abord commercialisée au Japon, elle connait un succès dans plus de 80 pays. C'est en 2000 qu'elle arrive au Canada. En 2003, la deuxième version de la Prius est adoptée par plusieurs stars d'Hollywood, dont Matt Damon et Leonardo DiCaprio.

Les précurseurs des voitures hybrides à l'international

La Chine et la Norvège trônent en tête des pays ayant la plus forte proportion de véhicules hybrides. Au Canada, ce sont les Québécois qui semblent les plus réceptifs à ces voitures. En 2016, les ventes d'hybrides ont augmenté de près de 60 % au Québec. Saurons-nous rattraper les leaders.

SOURCE : https://www.auto123.com/fr/actualites/guide-voitures-electriques-hybrides-2017/63688/

LE SAVIEZ-VOUS?

Le gouvernement donne des rabais.

En plus de consommer moins d'essence, ces véhicules permettent de profiter de subventions allant jusqu'à 4 000 $ à l'achat. Et bonne nouvelle! Il existe de plus en plus de modèles admissibles. Québec propose même une aide financière pouvant atteindre 600 $ lorsque vous achetez une borne de recharge pour la maison.

Consultez le programme

La technologie hybride vient de célébrer ses 123 ans.

Étonnamment, le concept a été imaginé un siècle avant sa commercialisation. En 1894, Paul Pouchain, inventeur d'origine française de l'Illinois, conçoit une voiture selon le principe de l'hybride parallèle. Celle-ci pouvait parcourir jusqu'à 70 kilomètres à 16 km/h avec 6 personnes à bord!

C'est la Colombie-Britannique qui a accueilli le premier taxi hybride au monde.

Andrew Grant est le premier chauffeur de taxi au monde à avoir adopté la technologie hybride. Sa Toyota Prius 2004 a parcouru plus de 1,5 million de kilomètres en huit ans dans les rues de Vancouver!