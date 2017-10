Pour la majorité d'entre nous, les voitures évoquent bien plus que mécanique, transmission et boîte de vitesses : elles font partie intégrante du quotidien. C'est pourquoi nous avons créé EN VOITURE, un rendez-vous XTRA qui rend l'automobile accessible.

Vous songez à rouler en hybride depuis quelque temps ? Vous n'êtes pas seul. Si ces modèles connaissent un essor fulgurant, c'est qu'ils offrent le meilleur des deux mondes : l'occasion de profiter d'une foule d'avantages tout en conservant les mêmes habitudes de conduite et le même style de vie. De nos jours, l'hybride est offert en différents modèles. Tour d'horizon de ses avantages et des multiples catégories offertes sur le marché.

En avant les avantages

Peu importe où votre choix s'arrêtera, tous les véhicules hybrides partagent des avantages considérables. À l'ère où le prix de l'essence ne cesse d'augmenter, la consommation de carburant réduite des modèles hybrides est financièrement intéressante. Cette économie s'explique par l'alternance des moteurs électrique et à essence.

Envie d'un véhicule encore moins gourmand ? Dirigez-vous vers la technologie hybride rechargeable ! Grâce à une autonomie en mode électrique suffisante pour les petits trajets, ce type de voiture est idéal pour la conduite urbaine.

Rouler en hybride est aussi un choix écologique. Car qui dit moins de carburant, dit moins de gaz à effet de serre. En diminuant votre impact environnemental, vous contribuez à votre façon à une meilleure qualité de l'air.

De plus, avec la garantie de la batterie électrique et l'alternance des deux modes, les réparations sont moins nombreuses, et surtout, moins coûteuses. Comme l'électricité fait le gros du travail, le moteur s'use beaucoup moins vite et permet de réduire les besoins d'entretien.

Quel modèle choisir ?

Sous-compact et compact : Conçus pour la vie urbaine, les modèles hybrides sous-compacts sont à ce jour les plus abordables sur le marché. Polyvalents et agréables à conduire, ils offrent une maniabilité exceptionnelle. Pour sillonner les rues en ville, les véhicules hybrides compacts s'avèrent également un choix judicieux. Avec leur conduite sportive, ils se situent à mi-chemin entre les sous-compacts et les berlines.

Berline : Vous faites beaucoup de route et recherchez le confort ? À bord d'une berline hybride, oubliez les compromis. Vous accédez à plus de commodités. Imaginez : un habitacle spacieux, une sécurité accrue, des caractéristiques de série inattendues et un design aérodynamique permettant de réduire la consommation. Le meilleur allié des gens d'affaires !

Multisegment : Les familles en quête d'espace et de polyvalence peuvent se tourner vers un modèle multisegment. Mi-berline, mi-VUS, cette catégorie mise sur la sécurité et la faible consommation, en plus d'offrir un volume de chargement généreux... parfait pour les sacs à dos et l'équipement de hockey !

VUS : Pour les familles actives, les véhicules utilitaires sport sont aussi un excellent choix. Les amateurs de plein air y trouveront également leur compte. Disponibles en format compact ou grand, ils sont dotés d'un moteur puissant et peuvent être équipés de quatre roues motrices pour affronter les routes les plus exigeantes. De plus, un seul plein d'essence peut faire des aller-retour considérables sans nécessiter d'arrêt.

En attendant de choisir votre véhicule hybride idéal, sachez qu'il existe un modèle pour chaque mode de vie. Avec sa technologie qui allie puissance, économie d'essence et rendement énergétique, l'hybride vaut le détour. Pas étonnant que les adeptes se multiplient.