Pour la majorité d'entre nous, les voitures évoquent bien plus que mécanique, transmission et boîte de vitesses : elles font partie intégrante du quotidien. C'est pourquoi nous avons créé En voiture, un rendez-vous XTRA qui rend l'automobile accessible.

Avec ses lacs, ses forêts et ses routes sinueuses, le Québec est l'un des plus beaux endroits en Amérique du Nord pour admirer les feuilles d'automne. Pendant la saison des couleurs, une simple balade en voiture peut révéler des paysages majestueux. Voici quelques destinations inspirantes où vous pourrez goûter pleinement le spectacle !

Parc régional des Sept-Chutes (Lanaudière)

Parmi les cinq sentiers de randonnée proposés, ceux des monts Brassard et Barrière sont les plus spectaculaires, promettant des panoramas magnifiques sur la forêt colorée, les falaises et les lacs en contrebas. Depuis Joliette, un trajet d'une heure sur la route 131 vous fera découvrir de charmants villages nichés dans les collines.

Mont Avalanche et Centre Plein Air de Saint-Adolphe-d'Howard (Laurentides)

Près de Saint-Sauveur et de Sainte-Agathe, ce réseau de sentiers pédestres offre des kilomètres d'air pur en forêt. Le décor alterne entre sentiers « intimes » sous le couvert des arbres et vues dégagées en hauteur sur les lacs, marais et étendues boisées aux mille couleurs. Pour s'y rendre, la route 329 propose un trajet sinueux en montagnes, flanqué d'adorables chalets.

Belvédère Summit Circle (Montréal)

L'un des quatre belvédères du mont Royal, Summit Circle est le plus bel endroit accessible en voiture pour qui veut s'émerveiller devant Montréal en automne. De là, on peut contempler le centre-ville et les quartiers voisins qui s'étendent tout autour - une sortie spectaculaire sans avoir à se rendre bien loin ! L'ascension vous permettra d'admirer quelques-uns des manoirs les plus prestigieux de Westmount.

Route régionale 155 (Mauricie)

De Shawinigan à La Tuque, cette route promet 130 km de pur bonheur. Entouré d'arbres, le trajet paisible longe les berges de la rivière Saint-Maurice sur presque toute sa longueur et traverse plusieurs villes et villages pittoresques.

Parc Oméga (Outaouais)

Envie d'une journée en famille ? Le Parc Oméga de Montebello vous propose une visite en voiture - à votre rythme - pendant laquelle vous pourrez apercevoir des ours, loups, bisons, sangliers, cervidés et autres animaux. Avant d'arriver à destination, l'autoroute 50 sillonne les montagnes en hauteur, révélant un paysage de forêts rougies et de flancs de roc nu, avec la rivière des Outaouais en contrebas.

Mont Sainte-Anne (Capitale-Nationale)

Pas besoin d'attendre la saison du ski pour profiter du paysage ! Une télécabine pour huit passagers permettra à toute la famille d'atteindre sans effort le sommet de la montagne, et de profiter d'une vue imprenable sur l'île d'Orléans et le fleuve Saint-Laurent.

Mont Orford (Estrie)

D'une hauteur majestueuse, le sommet du mont Orford offre un panorama 360° sur les Cantons-de-l'Est, jusqu'aux montagnes du Vermont. Au village, des circuits patrimoniaux gratuits - avec baladeur ou téléphone intelligent - vous permettront de découvrir l'histoire locale tout en marchant. Le trajet pour s'y rendre, par l'autoroute 10, est simple et direct.

Parc national Forillon (Gaspésie)

Selon le National Geographic, la Gaspésie est l'un des 10 plus beaux endroits au monde pour admirer les couleurs d'automne. Situé sur la pointe de la péninsule, le Parc national Forillon promet une expérience hors du commun : on dit que c'est comme découvrir le bout du monde. On y trouve des sentiers de randonnée pour tous les goûts et tous les niveaux. La route 132 vous y mènera après avoir traversé plus d'une vingtaine de charmants villages côtiers.

Une activité simple et économique

Profiter du paysage d'automne peut se faire à peu de frais et sans grande préparation : il suffit d'une voiture et d'une destination ! Pour d'autres suggestions d'endroits à découvrir, consultez notre XTRA précédent et ses Quatre propositions d'escapades d'un weekend.