Une vie sans métal? C'est impensable! Presque tous les objets qu'on utilise au quotidien proviennent de l'activité minière. Cuivre, zinc, nickel, argent, or, niobium... Des téléphones cellulaires aux vélos en passant par les ponts et les électroménagers, ces métaux sont partout dans nos vies. Vous en doutez? Voyez où ils se trouvent!

Dans le confort de votre maison

Qu'il s'agisse de toitures, de câblages, de tuyaux de chauffage, de ventilation ou de plomberie, la construction de bâtiments requiert beaucoup de cuivre et de zinc. Et tout ce qu'il y a dans votre cuisine - électroménagers, grille-pain, casseroles, plats, ustensiles... - contient du nickel. Au salon? Dites merci au sulfate de zinc contenu dans l'écran lumineux de votre télé. Sans lui, vous ne pourriez pas regarder vos émissions préférées!

Question : Quel métal entre dans la composition de votre four, de votre frigo et de vos tuyaux de plomberie en raison de son excellente conductivité ?

Choix de réponse :

L'argent L'or Le cuivre

Dans vos appareils technos

Tous les appareils électroniques qui vous permettent de rester branché sur le monde - téléphones cellulaires, ordinateurs, caméras numériques, tablettes, etc. - puisent dans les mines d'ici et d'ailleurs. En plus du cuivre, de l'argent et du nickel, ils contiennent de l'or, qui a l'avantage de ne pas rouiller et de prolonger leur durée de vie.

Le saviez-vous?

En 2016, Apple a récupéré une tonne d'or de divers appareils recyclés (iPhone, iPad ou ordinateurs Mac), lesquels contiennent une quantité impressionnante de minéraux de toutes sortes.

Dans vos loisirs

Que vous soyez en camping au beau milieu de la forêt, au centre de conditionnement physique ou à vélo, les métaux et les minéraux ne sont jamais bien loin! Les tentes, les boussoles, les GPS, les appareils d'entraînement et les lecteurs de musique qui vous accompagnent dans vos loisirs contiennent pour la plupart du cuivre, du fer et du nickel.

Question : Quel métal permet au vélo de gagner en aérodynamisme et en vitesse ?

Réponse : Le carbone. Les vélos équipés de cadres en fibre de carbone - un matériau composite léger, flexible et résistant à la corrosion - sont appréciés des cyclistes, car ils permettent d'améliorer la vitesse de pointe.

Dans vos déplacements

Pas de métaux? Pas d'auto, de bateau, de métro, de pont, d'avion ou de camion!

La preuve par 4 :

L'or, utilisé dans les coussins gonflables des voitures en raison de sa résistance à la corrosion et de sa conductibilité, permet à l'information électronique de circuler en toutes conditions (à 30 °C comme à -30 °C), et donc de déployer les sacs gonflables en cas d'accident. Le zinc, reconnu pour son aptitude à protéger l'acier contre les effets de la corrosion, sert à l'assemblage de véhicules, de ponts et de bâtiments. Tout élément en acier revêtu de zinc bénéficie ainsi d'une plus grande pérennité et durabilité. Grâce à sa légèreté et à sa haute résistance, le niobium allège le poids des véhicules et celui des ponts tout en les solidifiant. Utilisés essentiellement dans l'élaboration de l'acier inoxydable, les alliages de nickel se retrouvent dans de nombreuses pièces automobiles, tels le thermostat, la bougie d'allumage et la transmission. Sans nickel, l'acier de vos pièces rouillerait!

Question

Réponse : Le nickel. Les voitures électriques munies de piles à hydrure métallique de nickel génèrent la moitié moins de gaz à effet de serre que les voitures à carburant.

Dans le système de santé

Sans les mines, impossible pour les hôpitaux et les bureaux de médecin de bien fonctionner. En effet, tous les dispositifs, outils et appareils de santé - des aiguilles aux stéthoscopes en passant par les appareils à rayons X - sont faits de métaux et de minéraux.

Le saviez-vous ?

L'argent tue les germes. Voilà pourquoi il sert à fabriquer des pansements antiseptiques et des outils chirurgicaux : seringues, scalpels, plateaux, éviers, tables d'opération, etc.

L'industrie minière : la force intérieure du Québec

L'industrie minière fait travailler près de 45 500 Québécois.

Québécois. Plus de 80 métiers et professions sont liés au domaine minier : géologue, infirmière, ingénieur, biologiste, conductrice de camion lourd, mineur, soudeur...

métiers et professions sont liés au domaine minier : géologue, infirmière, ingénieur, biologiste, conductrice de camion lourd, mineur, soudeur... L'industrie minière exploite 25 sites au Québec.

sites au Québec. Les métaux peuvent être recyclés et réutilisés à l' infini sans qu'ils perdent leurs propriétés chimiques ou physiques.

sans qu'ils perdent leurs propriétés chimiques ou physiques. Avant même de commencer l'exploitation d'un site minier, la compagnie doit établir un plan de fermeture en prévision de la fin de vie de la mine.

La mine la plus profonde des Amériques, soit la mine LaRonde - qui extrait de l'or, de l'argent, du zinc et du cuivre - se trouve en Abitibi-Témiscamingue. Quelle est sa profondeur ?

Choix de réponse :

A) Trois fois la hauteur de la tour Eiffel, à Paris B) Une fois la hauteur de l'Empire State Building, à New York C) Cinq fois la hauteur de la Tour du CN, à Toronto

Réponse : C. La mine LaRonde a une profondeur équivalente à plus de 3 km, soit plus de cinq fois la hauteur de la Tour du CN.

