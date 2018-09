L'automne, certains rituels, comme une escapade routière pour aller aux pommes, alimentent les plaisirs et les souvenirs. Surtout quand on imagine tout le potentiel de la destination finale : tartes, compotes, croustades, crêpes, strudels... Mais avant de sortir les recettes de Ricardo, une virée vers les vergers est de mise. En voici sept, qui valent le détour.

1. Labonté de la pomme à Oka Perché à flanc de montagne, en surplomb de la vallée d'Oka, le verger Labonté de la pomme a beaucoup à offrir : le menu gourmand de sa « cabane à pommes », son four à bois de pommier en plein air, son cidre pétillant non alcoolisé et son miel. L'accord pomme-fromage y est aussi célébré, notamment avec la décadente soupe aux oignons caramélisés garnie de croûtons de pain aux pommes et gratinée au fromage Oka. De plus, de courts tours d'hélico, abordables, permettent un survol de la région.

Visitez le site de Labonté de la pomme

* * *

2. Le verger bio de l'île Saint-Bernard Décrocher à seulement 20 minutes de Montréal? C'est possible! Direction l'île Saint-Bernard, destination discrète, jadis propriété des Soeurs grises. En plus des pommes bio que l'on peut cueillir quelques semaines par année, on profite de cette escapade hors du commun pour admirer d'anciens bâtiments et explorer un refuge faunique exceptionnel, bordé par le lac Saint-Louis et la rivière Châteauguay. Surprenant petit bijou, promesse d'une journée parfaite.

Visitez le site de l'île Saint-Bernard

* * *

3. Le Verger Bilodeau, à l'île d'Orléans Chaque kilomètre de l'île d'Orléans est enchanteur. Après avoir salué les chutes Montmorency, on emprunte le pont, perchoir surplombant le majestueux fleuve Saint-Laurent. Quelques minutes à peine et nous voici déjà au bucolique Verger Bilodeau pour cueillir une dizaine de variétés de pommes, rouges, jaunes, vertes, alouette! Et combien de découvertes en cours de route : chocolateries, vignobles, galeries d'art, églises pittoresques... Plaisirs, délices et patrimoine, à seulement 20 minutes de Québec.

Visitez le site du Verger Bilodeau

* * *

4. Le Verger Champêtre à Granby Pourquoi rouler jusqu'au Verger Champêtre? Pour son gîte à la ferme, son café-terrasse et son sentier d'interprétation de 2,5 kilomètres. Aussi pour la centaine d'animaux de ferme que l'on y retrouve et la possibilité de marcher en compagnie d'un cheval miniature ou d'un alpaga! On roule ensuite jusqu'au magnifique site de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac - à peine à 50 minutes - pour se procurer une panoplie de divins fromages. Une bénédiction.

Visitez le site du Verger Champêtre

* * *

5. Qui sème récolte à Saint-Jean-de-Matha On est ici au coeur d'une belle histoire, celle de passionnés qui préconisent une approche écoresponsable, où différents végétaux et arbres fruitiers sont plantés en alternance pour favoriser la biodiversité, tout en attirant les oiseaux insectivores. En plus de la joie de l'autocueillette, on retrouve plusieurs produits artisanaux, souvent sans sucre ajouté, sans gluten, sans gras trans, sans agents de conservation et faibles en sel. Un périple dans Lanaudière aussi bon au goût que pour l'environnement.

Visitez la page Facebook de Qui sème récolte

* * *

6. Verger Charbonneau au mont Saint-Grégoire Près de Montréal, le mont Saint-Grégoire est la balade à faire. Surtout qu'on y retrouve l'accueillant Verger Charbonneau, sa crêperie, ses (fous!) beignets aux pommes, ses activités pour enfants, sa mini-ferme, ses sentiers et ses aires de jeux. La cueillette, c'est aussi le parfait prétexte pour découvrir le petit frère des monts Saint-Hilaire et Saint-Bruno. D'ailleurs, le verger est situé à seulement deux minutes de l'entrée des sentiers du parc, bon plan pour une randonnée pédestre... bienvenue après les fameux beignets!

Visitez le site du Verger Charbonneau

* * *

7. Le Poméloi aux îles de la Madeleine Ce verger mérite sa place dans ce palmarès des incontournables. Se rendre aux îles de la Madeleine est un fabuleux trajet longue distance, sur la route du bonheur. Sur l'île du Havre Aubert, le domaine Poméloi propose uniquement la cueillette en boutique (on triche!), où l'on peut dénicher de superbes produits. Dépendant de la saison, la visite du verger permet de voir les pommes qui poussent individuellement dans les bouteilles fixées aux branches. Ce qui donnera La Poméloi, un subtil mélange d'eau-de-vie de pomme et de cidre. Petit conseil : pour se procurer La Poméloi, on réserve d'avance.

Visitez le site de Poméloi