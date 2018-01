Quand le système digestif fonctionne bien, les nutriments des aliments ingérés sont assimilés et nourrissent les cellules. À l'inverse, une mauvaise santé digestive peut occasionner de l'inconfort et d'autres problèmes. Pour vous aider à comprendre votre santé digestive, voici par où commencer.

Étape no 1 - COMPRENDRE L'ABC DU SYSTÈME DIGESTIF

Qu'est-ce que l'appareil digestif?

L'appareil digestif, ou système digestif, est l'ensemble des organes permettant d'ingérer et de digérer les aliments. Il comprend la bouche, l'oesophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin où se trouve entre autres le côlon.

Quel est le processus de digestion?

Porte d'entrée du système digestif, la bouche accueille les aliments. La mastication est cruciale à cette étape, car elle permet aux aliments de se mélanger avec la salive pour en faire un bol alimentaire. Le bol alimentaire se dirige le long de l'oesophage et atteint l'estomac. Au contact du pH de l'estomac, le bol alimentaire se transforme en chyme. Prochain arrêt : l'intestin grêle! C'est dans ce long tube pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres que commence l'absorption des nutriments dans le sang. Puis, le chyme prend la direction du côlon. Accueilli par tout un écosystème de bonnes bactéries qui favorisent la digestion des aliments non décomposés, il prend ensuite le chemin du gros intestin. Peu à peu, les déchets issus du chyme se solidifient, car l'eau disponible est réabsorbée par l'organisme. Ils s'accumulent enfin dans le rectum, jusqu'à leur évacuation.

Étape no 2 - FAVORISER UNE BONNE ROUTINE

Un mode de vie sain et actif

La composition de notre flore intestinale, ou microbiote, est influencée par une foule de facteurs : l'alimentation, le stress, l'âge, la génétique, le mode de vie, l'environnement et les traitements médicaux reçus. Pour favoriser les fonctions liées à votre digestion, il est conseillé d'adopter une saine hygiène de vie. Faites de l'exercice, mangez lentement en prenant soin de bien mastiquer les aliments et assurez-vous d'avoir un sommeil réparateur. Une routine saine à long terme sur le plan alimentaire est également recommandée. Priorisez les aliments riches en fibres et en produits fermentés, buvez beaucoup d'eau et consommez une grande quantité de fruits et de légumes.

Au menu cette semaine

En matière de santé digestive, les légumineuses, les grains entiers et les produits fermentés représentent tous de bons choix. Pois chiches, lentilles, seigle, yogourt, babeurre et kéfir : voilà des aliments à mettre dans votre panier d'épicerie chaque semaine. Faites des essais, restez à l'écoute de votre corps, et surtout, respectez vos goûts!

Étape no 3 - FAVORISER UN MICROBIOTE EN SANTÉ

Un écosystème de bactéries bénéfiques

Autrefois appelé flore intestinale, le microbiote est un écosystème de micro-organismes vivant dans notre appareil digestif. Ces micro-organismes, regroupés sous plus de 1 000 espèces, sont transmis par la mère dès la naissance du bébé.

Les avancées scientifiques

De plus en plus de chercheurs se penchent sur les liens possibles entre le cerveau et le microbiote intestinal. Certaines études suggèrent même qu'un déséquilibre du microbiote pourrait influencer le fonctionnement cérébral.

Nourrir son microbiote

Une alimentation saine et variée est un premier pas vers un microbiote en santé, car elle contribue à la richesse des populations bactériennes présentes dans notre appareil digestif.