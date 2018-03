1. Plus un chocolat est noir, moins il contient de sucre

La quantité de sucre varie d'un chocolat noir à l'autre. Plus sa concentration en cacao est élevée, plus sa couleur est foncée, et plus son amertume est présente. Si vous avez la dent moins sucrée, vous apprécierez le goût d'un chocolat dont la concentration en cacao est plus grande.

2. Le cacao a déjà servi de monnaie d'échange.

Faire du troc avec des graines de cacao? C'est ce que le peuple maya avait l'habitude de faire. La boisson obtenue avec les graines de cacao était utilisée à des fins thérapeutiques ou lors de certains rituels. Le Popol Vuh, livre de la Genèse maya, attribue la découverte du chocolat aux dieux.

3. Un chocolat noir contient entre 35 % et 100 % de cacao, de liqueur de cacao ou de beurre de cacao.

Un chocolat entre dans la catégorie des chocolats noirs lorsqu'il possède au moins 35 % de cacao, soit un mélange de poudre de cacao, de beurre de cacao ou de liqueur de cacao.

4. Le chocolat noir se marie très bien avec des fruits.

Bananes, poires, framboises, fraises, kiwis : les fruits accompagnent à merveille le chocolat noir. Et pas seulement en fondue! Plusieurs barres et collations chocolatées sont rehaussées d'arômes ou de morceaux de fruits.

5. Le chocolat noir est toxique pour les chiens.

Le chocolat possède de la théobromine, un alcaloïde toxique pour nos fidèles compagnons. Cachez donc votre chocolat! En cas d'intoxication, rendez-vous d'urgence chez votre vétérinaire.

6. Des traces blanches se forment sur le chocolat noir lorsqu'il est exposé à la chaleur.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les taches blanches qui se forment sur le chocolat ne sont pas de la moisissure. C'est simplement la matière grasse qui remonte à la surface. Ce phénomène se produit naturellement dans tous les produits qui contiennent du chocolat, mais s'accélère généralement lorsque la température atteint 24 oC. C'est pourquoi il vaut mieux ranger son chocolat loin des sources de chaleur!