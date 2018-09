Les Pays-Bas renoncent à expulser deux enfants arméniens

Deux adolescents arméniens, dont l'expulsion prévue samedi vers l'Arménie avait suscité une vive émotion, et qui avaient disparu vendredi soir pour y échapper, ont en fin de compte été autorisés à rester aux Pays-Bas, a annoncé le ministère néerlandais de la Justice.

Les deux adolescents ont été retrouvés peu après cette annonce.

« Ils ont été retrouvés en bonne santé », a indiqué dans un communiqué la police de Wijchen, au sud-est des Pays-Bas, où les enfants avaient été vus pour la dernière fois vendredi soir.

Leur demande d'asile ayant été refusée, Howick, 13 ans, et sa soeur Lili, 12 ans, devaient quitter les Pays-Bas samedi afin de rejoindre leur mère en Arménie.

Mais les enfants avaient disparu soudainement vendredi soir.

Face à cette situation, le secrétaire d'État néerlandais à la Justice Mark Harbers « a décidé, tout bien considéré, que les enfants peuvent rester aux Pays-Bas », a déclaré le ministère dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Howick et Lili, qui ont grandi aux Pays-Bas, sont arrivés dans le pays en 2008 avec leur mère, Armina Hambartsjumian. Sa demande d'asile ayant été refusée, cette dernière a été expulsée en 2017.

Soutenant qu'elle était incapable de s'occuper de ses enfants en Arménie, Mme Hambartsjumian avait caché Howick et Lili avant d'être expulsée, refusant de révéler aux autorités néerlandaises l'endroit où ils se trouvaient. Les deux enfants avaient été retrouvés et confiés à une famille d'accueil.

Ils avaient à nouveau disparu la semaine dernière, après avoir vu leur demande d'asile aux Pays-Bas déboutée par le plus haut tribunal administratif du pays. Ils étaient finalement réapparus trois jours plus tard.

La décision surprise de Mark Harbers met fin à un feuilleton qui a profondément ému les Néerlandais, des centaines de personnes s'étant mobilisées afin qu'Howick et Lili soient autorisés à rester aux Pays-Bas.

Les deux enfants vont être entendus par la police avant d'être emmenés chez leur tuteur, ont précisé les autorités.

Le ministère de la Justice rappelle cependant que le gouvernement néerlandais et les autorités arméniennes ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer un accueil de qualité aux adolescents une fois en Arménie.