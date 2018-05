Des nouvelles rassurantes pour les Québécois coincés à Cuba

Caribe Sol a annoncé que le transporteur national cubain Cubana de Aviación reprenait ses activités lundi, ce qui permettra à bon nombre de Québécois de rentrer au pays. Selon un communiqué, 346 passagers qui sont sous sa responsabilité devraient ainsi être rapatriés au pays en début de semaine.

Des centaines de touristes québécois sont coincés à Cuba depuis l'écrasement d'un Boeing 737 de Cubana survenu vendredi, après que le transporteur a cloué tous ses appareils au sol.

Lisa Gauthier, de Saint-Jean-sur-Richelieu, est l'un de ces voyageurs. Sa mère, sa grand-tante et elle devaient embarquer dans un vol vers Montréal samedi vers 11 h, mais elles ont reçu un avis tôt ce matin-là leur indiquant que leur vol était annulé. « Depuis, on n'a eu aucune autre information du transporteur par rapport à notre départ », déplore la femme, jointe par téléphone au club touristique de Varadero où elle loge.

Sur son site internet, Cubana fournit un numéro de téléphone à composer pour obtenir de plus amples informations. Mais la ligne téléphonique est constamment engagée.

UN DÉPART INCERTAIN

Selon Caribe Sol, tous les passagers seront avisés aussitôt que Cubana aura les heures de retour, a-t-on expliqué. À l'hôtel de Mme Gauthier, une représentante de l'agence de voyages passe une fois par jour pour informer les clients de l'évolution de la situation. « Quand j'ai parlé au consulat canadien, on nous a dit qu'on partait demain [mardi], mais la représentante nous a dit ensuite qu'il n'y a encore aucun vol de confirmé », a raconté Lisa Gauthier, qui se dit de plus en plus angoissée par la situation.

Au moment de son témoignage à La Presse, lundi soir, la Johannaise n'avait reçu aucune indication qu'elle et sa famille pourraient bientôt s'envoler vers Montréal. Une vingtaine d'autres voyageurs dans une situation similaire logent au même hôtel qu'elle, selon ses dires.

« JE NE VEUX PAS EMBARQUER AVEC EUX »

Le retour d'au moins 1500 Canadiens aurait été perturbé par le transporteur Cubana depuis vendredi. Caribe Sol dit s'excuser pour tous les inconvénients causés à ses passagers et précise que des passagers sont déjà rentrés chez eux après avoir été transférés sur des vols d'autres compagnies aériennes.

Certains voyageurs ont réservé des vols dans la semaine avec des escales. « Il y a quelqu'un qui part demain vers la Floride », a témoigné Mme Gauthier. Mais comme l'état de santé de sa mère est fragile et que son budget ne permet pas des billets d'avion plus chers offerts par les autres transporteurs, elle préfère attendre un vol direct.

La crainte de voyager dans un appareil de Cubana la tiraille cependant, ainsi que tous les autres voyageurs, a-t-elle raconté. « Je me dis que j'aurais pu être dans l'avion qui s'est écrasé, je ne veux pas embarquer avec eux. »

La veille de l'accident, le premier vice-président de Cuba, Salvador Valdés Mesa, avait rencontré les représentants du transporteur aérien pour discuter des améliorations à apporter à son service, qui a fait l'objet de nombreuses critiques.

Le vol 972 de Cubana s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport international José-Marti de La Havane. L'une des trois survivantes de l'accident a succombé à ses blessures lundi, portant à 111 le bilan des morts de cette tragédie. Les deux blessées demeurent dans un état critique.

- Avec Sara Champagne, La Presse, et La Presse canadienne