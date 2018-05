Cuba: un avion s'écrase avec 110 personnes à bord

Associated Press LA HAVANE

Avec seulement trois personnes qui ont survécu à l'accident, il s'agit de la pire catastrophe aérienne depuis une trentaine d'années à Cuba, selon les autorités.

Le Boeing 737, qui se rendait à Holguin, a entamé sa descente tout près de la fin de la piste de décollage, en périphérie de la capitale cubaine. Quatre personnes ont été transportées à un hôpital de La Havane, mais seulement trois étaient toujours vivantes en après-midi, a confié le directeur de l'hôpital Martinez Blanco à la télévision d'État.

Les pompiers se sont précipités sur les lieux pour tenter d'éteindre les flammes qui brûlaient sur les débris du vol 972 du transporteur cubain Cubana.

Le président Miguel Diaz-Canel, qui s'est rendu sur les lieux du drame, a annoncé la tenue d'une enquête spéciale pour déterminer les causes de l'accident.

Au moment de l'écrasement, il pleuvait, il y avait beaucoup de nuages dans le ciel et la vitesse du vent était évaluée à 6 kilomètres/heure.

Selon les autorités, il y avait 104 passagers et six membres de l'équipage. Les autorités mexicaines ont révélé que l'appareil datait de 1979 et qu'il avait été loué par Cubana à Aerolineas Damojh, une petite compagnie mexicaine qui est aussi appelée Global Air.

Le Canada suit la situation

Affaires mondiales Canada a diffusé un communiqué en après-midi pour réagir à l'événement, mais le ministère n'a rien confirmé quant à la possibilité que des Canadiens soient parmi les victimes.

« Les agents consulaires canadiens sont en contact avec les autorités cubaines pour obtenir de plus amples renseignements, et ils sont prêts à fournir de l'aide consulaire aux citoyens canadiens, au besoin », a déclaré une porte-parole, Krista Humick.

« Les amis et les parents des citoyens canadiens qui se trouvent dans la région peuvent communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence [en tout temps] en composant le 1-613-996-8885. »

Au Québec, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie n'avait pas d'informations sur les passagers en date de vendredi après-midi.

La porte-parole de la ministre Christine St-Pierre, Ann-Clara Vaillancourt, a toutefois confirmé que les six étudiants des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) présents à Cuba étaient sains et saufs, tout comme les employés du Bureau du Québec à Cuba.

« Le Bureau du Québec à Cuba est en lien étroit avec l'Ambassade du Canada pour obtenir un portrait juste de la situation », a indiqué le ministère sur Twitter.

Sur Twitter, la ministre Christine St-Pierre a offert ses pensées aux familles et proches des victimes.