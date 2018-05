Cuba: un avion s'écrase avec 105 passagers à bord, trois survivants

Un Boeing 737 affrété par la compagnie cubaine Cubana avec 105 passagers à bord qui assurait un lien intérieur entre La Havane et la ville de Holguín, dans l'est du pays, s'est écrasé vendredi peu après son décollage de l'aéroport Jose-Marti de La Havane, ont rapporté des sources officielles.

Trois survivants de l'écrasement ont été transportés à l'hôpital dans un état critique, rapporte le quotidien officiel cubain Periódico Granma. Le journal note qu'un enfant de moins de deux ans et quatre autres enfants se trouvaient parmi les passagers du vol.

« Un regrettable accident aérien est survenu, a déclaré le président cubain Miguel Diaz-Canel à quelques journalistes présents près du site de l'accident. Les nouvelles ne sont pas encourageantes, il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes. »

Les autorités ont confirmé que l'avion du vol CU972 était loué par Cubana et appartenait au voyagiste mexicain Global Air et non Blue Panorama, comme cela avait été rapporté initialement. Periódico Granma note que les passagers et l'équipage de l'avion n'étaient pas de nationalité cubaine.

Des témoins rencontrés par les premiers journalistes locaux dépêchés sur place ont dit avoir vu plusieurs corps sans vie sur les lieux de l'écrasement. Les images prises par l'AFP montrent des dizaines de secouristes et de pompiers s'affairant autour d'une carlingue carbonisée largement détruite écrasée dans un secteur boisé.

Krista Humick, porte-parole d'Affaires mondiales Canada, signale que les agents consulaires canadiens sont en contact avec les autorités cubaines pour obtenir de plus amples renseignements, et sont prêts à fournir de l'aide consulaire aux citoyens canadiens, au besoin.

« Les Canadiens qui se trouvent dans la région et qui ont besoin d'une aide consulaire d'urgence peuvent communiquer avec l'ambassade du Canada à La Havane au 53-7-204-2516 ou communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence [en tout temps] en composant le 1-613-996-8885 (sans frais : 1-800-387-3124) ou en écrivant à l'adresse à sos@international.gc.ca. »

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie confirme pour l'heure que les employés du bureau de Québec à La Havane sont en sécurité ainsi que les six étudiants en stage avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec.

Le Bureau du Québec à La Havane est également en « lien étroit » avec l'Ambassade du Canada « pour obtenir un portrait juste de la situation. »

Sur Twitter, la ministre Christine St-Pierre a offert ses pensées aux familles et proches des victimes.

L'ambassade du Royaume-Uni à Cuba a signalé sur Twitter que le terminal 1 de l'aéroport Jose-Marti de La Havane (vols domestiques) était fermé, et que les deux autres terminaux (vols internationaux) demeuraient ouverts, mais qu'ils éprouvaient des retards. Les passagers sont invités à contacter leur compagnie aérienne plus obtenir plus de détails.

- Avec Fanny Lévesque