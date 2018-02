Scandale sexuel:  Haïti veut mieux contrôler le secteur humanitaire

Le ministre haïtien de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurant

«Haïti n'est plus cette république d'ONG», a déclaré Aviol Fleurant, ministre haïtien de la Planification et de la Coopération externe. «Nous ne plaisantons pas: la dignité du peuple haïtien n'a pas de prix», a-t-il ajouté jeudi à l'issue d'une rencontre avec Simon Ticehurst, directeur régional d'Oxfam International pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

«Oxfam va continuer à travailler aux importants projets de reconstruction et de développement en Haïti, aidant les gens à travers d'autres affiliés (Italie, Espagne, Québec), mais nous anticipons que la suspension temporaire d'Oxfam GB aura un impact important», a indiqué une porte-parole de l'organisation, assurant que les responsables d'Oxfam International «se sont engagés à coopérer» avec les autorités haïtiennes.

L'ONG a rendu public lundi le compte-rendu de son enquête interne réalisée en 2011 au sujet de sa mission humanitaire en Haïti.

Un responsable a notamment reconnu avoir payé des prostituées tandis que d'autres employés sont accusés de harcèlement et d'intimidation. Un témoin dit avoir été menacé physiquement.