Maria s'éloigne de la Guadeloupe, Porto Rico se prépare

Deux semaines après le passage meurtrier d'Irma à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (onze morts à Saint-Martin côté français, quatre côté néerlandais), les deux îles devraient voir passer au sud de leurs côtes ce nouvel ouragan.

Les autorités françaises ont décidé d'y décréter l'alerte violette à partir de mardi midi, qui entraîne le confinement de la population, en raison de «la fragilité de l'habitat» et des «débris qui restent».

Maria oscillait mardi entre les catégories 4 et 5 (le maximum) avec des vents allant jusqu'à 260 km/h, selon le Centre américain des ouragans (NHC) qui l'a qualifié de «potentiellement catastrophique».

Selon Météo France, il s'éloigne de l'île française de la Guadeloupe, passée en alerte grise post-ouragan «pour permettre aux secours et forces de l'ordre de remplir leur mission», ont indiqué les autorités locales.

Quelque 80 000 foyers y sont privés d'électricité, avec des conditions météo toujours très mauvaises, ont-elles indiqué, en invitant la population à rester chez elle.

Porto Rico se prépare

Le territoire américain de Porto Rico se préparait mardi à l'arrivée du puissant ouragan Maria, deux semaines seulement après avoir été durement touché par les vents violents d'Irma, qui a fait deux morts dans l'île et prive toujours quelque 50 000 foyers d'électricité.

Après avoir fait un mort et deux disparus à la Guadeloupe et dévasté la Dominique, l'ouragan de catégorie 5 --la plus élevée-- poursuivait mardi sa route vers l'ouest-nord-ouest, menaçant avec ses vents soufflant à 260 km/h les îles indépendantes de Saint Kitts and Nevis et Montserrat (Royaume-Uni), ainsi que les Iles Vierges américaines et Puerto Rico, territoire qu'il devait atteindre mercredi.

Le gouverneur de l'ancienne colonie espagnole, Ricardo Rossello Nevares, a appelé la population à évacuer les zones les plus sensibles de l'île. L'ouragan «pourrait être le pire du (dernier) siècle à Porto Rico», a averti M. Rossello.

«Nous n'avons pas fait face à une aussi grande menace depuis probablement 1928 et San Felipe», a noté le directeur des services météorologiques de l'île Roberto Garcia, à propos de l'ouragan Okeechobee --également appelé San Felipe-- qui avait tué quelque 300 personnes sur l'île.

Le Centre national des ouragans (NHC) prévoit jusqu'à 63 centimètres de précipitations sur le territoire, ainsi que des marées de tempête qui pourraient faire monter le niveau de la mer de deux ou trois mètres.

Les quelque 3,5 millions d'habitants de l'île se ruaient mardi dans les magasins pour acheter des produits de première nécessité et protégeaient de leur mieux leurs maisons et commerces.

«Je ne nie pas avoir peur, je suis inquiète parce que c'est la première fois que je vais voir un ouragan d'une telle intensité», a témoigné à l'AFP Noemi Aviles Rivera, une enseignante de 47 ans.

Quelque 500 abris pouvant accueillir près de 67 000 personnes ont été ouverts sur le territoire, qui dispose depuis les années 1950 de son propre gouvernement, sous un statut d'État libre associé aux États-Unis.

«Tout tremble»

Au sud de la Guadeloupe, le cyclone a traversé le petit archipel des Saintes, avec «un impact sans doute important», selon le directeur général de la Sécurité civile française Jacques Witkowski.

Depuis la Guyane (territoire français en Amérique du Sud) où elle se trouve, la ministre française des Outre-mer Annick Girardin a annoncé qu'elle se rendrait dans l'après-midi en Guadeloupe. «Les préoccupations, c'est bien Marie-Galante et les Saintes», a-t-elle affirmé.

Sur Radio Caraïbes International, le maire de Terre-de-Haut, aux Saintes, Louis Molinié, a décrit une situation «catastrophique».

«Tout tremble autour de moi», à Vieux-Habitants, sur l'île de Basse-Terre (Guadeloupe), a raconté sur une chaîne de télévision l'ancien ministre français des Outre-mer Victorin Lurel en décrivant des «pluies torrentielles», «un vent qui n'arrête pas», «des éclairs partout».

Violemment frappée dans la nuit, la Dominique a «perdu tout ce qui pouvait être perdu», a déclaré le premier ministre Roosevelt Skerrit sur Facebook. Les vents «ont emporté les toits de presque toutes les personnes auxquelles j'ai parlé ou avec qui j'ai été en contact».

Aucune victime n'est toutefois signalée jusqu'à présent dans cette île indépendante d'environ 70 000 habitants, selon lui.

Les communications avec la Dominique sont totalement coupées, selon une correspondante de l'AFP à Antigua où beaucoup «sont extrêmement inquiets quant au sort de leurs amis et familles là-bas».

Renforts

«Une reconnaissance aérienne effectuée par un hélicoptère de la Sécurité civile» française devait être menée sur l'île, avec la possibilité d'envoyer, «si le gouvernement de la Dominique le demande», des pompiers depuis la Martinique «pour secourir des personnes qui seraient en difficulté», a dit M. Witkowski.

L'oeil de l'ouragan, passé à 50 kilomètres des côtes septentrionales de la Martinique n'a fait là-bas que peu de dégâts et deux blessés très légers, selon lui.

Critiqués pour ne pas avoir déployé plus de moyens avant et après le passage de l'ouragan Irma, qui a dévasté leurs territoires d'outre-mer, les gouvernements néerlandais, français et britannique ont été soucieux de montrer leur mobilisation.

Paris a annoncé dimanche l'envoi de 110 militaires en Guadeloupe, et rappelé qu'«environ 3000» renforts se trouvaient déjà sur place. «Jusqu'à 400 à 500 personnes» supplémentaires pourraient être envoyées si besoin.

Les Britanniques ont également envoyé des renforts pour les îles Vierges, où un couvre-feu a été décrété à l'approche de Maria .Plus de 1300 militaires britanniques ont été déployés dans les Caraïbes depuis le passage d'Irma. Londres a également envoyé de l'eau, de la nourriture et des kits médicaux.

Plusieurs îles avaient été plongées dans le chaos et parfois livrées aux pillages après le passage de l'ouragan Irma qui a fait une quarantaine de morts dans les Caraïbes.