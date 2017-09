Maria: alerte violette en Martinique, le plus haut niveau

L'île française de la Martinique est passée lundi vers 11h00 en alerte «violette» cyclonique, le plus haut niveau, qui entraîne le confinement de la population, pour l'arrivée de l'ouragan Maria, ont annoncé les autorités locales.

Alors que le gouvernement français a été accusé d'avoir tardé à envoyer secours et renforts policiers lors du passage d'Irma, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé dimanche l'envoi «dès ce soir de 110 militaires de la protection civile» en Guadeloupe.

«Maria sera au plus près» des côtes martiniquaises «vers la mi-journée», ont indiqué les autorités locales, appelant à l'arrêt de toute activité économique et des transports en commun. Tous les établissements d'enseignement et les crèches ont été fermés.

Maria, devenu un ouragan majeur de catégorie 3 selon les services de météorologie américains, «sera au plus près» des côtes martiniquaises «vers la mi-journée», a-t-on indiqué de même source, précisant que l'ensemble des services de sécurité et de secours étaient «prépositionnés, prêts à intervenir».

Maria, qui progresse à 19km/h dans la direction ouest-nord-ouest, menace deux grandes îles françaises des Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, ainsi que Saint Kitts and Nevis (Saint-Christophe-et-Niévès), Montserrat (Royaume-Uni) et la Dominique. Des alertes ouragan ont été déclenchées dans ces îles, ainsi qu'à Sainte-Lucie.

Vols reportés

Pour la Guadeloupe, l'organisme prévoit «des creux pouvant aller jusqu'à 10 mètres, des vents violents de 150 km/h à 180 km/h, avec des rafales jusqu'à 200 km/h, de fortes pluies pouvant aller jusqu'à 400 mm par endroit et qui se poursuivront sur toute la journée de mardi».

Les autorités de l'île française ont pressé la population «de se mettre à l'abri» et «de s'informer des conditions météo à la radio».

Après les écoles, fermées lundi, administrations et entreprises doivent cesser leurs activités à la mi-journée.

Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ravagées le 6 septembre par l'ouragan Irma de catégorie 5, sont placées en vigilance jaune. Maria devrait passer au sud de leurs côtes, avec de fortes pluies sur Saint-Martin, selon le ministère néerlandais de la Défense.

La Croix-Rouge a acheminé dimanche 11 tonnes d'aide, dont des matériaux «pour couvrir les maisons et réparer des toits», à Sint-Maarten, la partie néerlandaise de l'île, dont le port a été fermé «jusqu'à vendredi», selon la Marine nationale des Pays-Bas.

Des soldats sont aussi «en route pour les îles de Saba et de Saint-Eustache», a tweeté la Marine néerlandaise lundi.

Saba et Saint-Eustache ont subi moins de dégâts que Saint-Martin. Néanmoins Irma y a arraché de nombreux toits, faisant de nombreux sans-abri.

En France, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé dimanche l'envoi «de 110 militaires de la protection civile» en Guadeloupe, et rappelé qu'«environ 3000» renforts se trouvaient déjà sur place.

«Rodés»

«Nous aurons des difficultés importantes», a-t-il reconnu, en rappelant que «la Guadeloupe était le centre logistique à partir duquel (les autorités) pouvaient alimenter l'île de Saint-Martin et organiser l'ensemble des rotations aériennes et des approvisionnements».

Mais «les moyens déjà disposés vont permettre de gérer les choses», a-t-il assuré, disant aussi «pouvoir envoyer jusqu'à 400 à 500 personnes» en renfort si besoin.

«Nous sommes rodés à la préparation», a tenté de rassurer la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe, Josette Borel-Lincertin. «Nous avons une culture du risque, nous savons ce qu'il y a à faire.»

La France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas sont au coeur de polémiques sur les moyens mis en oeuvre après le passage de l'ouragan Irma qui a dévasté leurs territoires d'outre-mer il y a une dizaine de jours.

Les gouvernements français, néerlandais et britannique sont notamment accusés d'avoir tardé à envoyer secours et renforts policiers sur les îles, plongées dans le chaos et parfois livrées aux pillages après le passage de l'ouragan, qui a fait une quarantaine de morts aux Caraïbes.