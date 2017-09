La tempête José pourrait remonter la côte Est

Associated Press MEXICO

José générait vendredi des vents soutenus de 110 kilomètres/heure. La tempête se trouvait à 575 kilomètres au nord-est du sud-est des Bahamas et dérivait vers l'ouest-nord-ouest à 13 kilomètres/heure.

Les météorologues américains mettent en garde contre la formation de vagues puissantes et de flots de retour potentiellement mortels.

Au Mexique, le passage de l'ouragan Max, à l'est d'Acapulco, a fait au moins un disparu, en plus d'endommager quelque 200 maisons à San Marcos. Des pluies abondantes demeurent possibles sur les États du Guerrero et d'Oaxaca.

Plus loin dans le Pacifique, la tempête tropicale Norma continue à prendre de la force et se dirige vers Los Cabos, dans le sud de la péninsule de la Basse-Californie. Elle est attendue à Los Cabos dans environ trois jours.