Irma frappe les Caraïbes, au moins 10 morts

Alors que l'ouragan Irma se rapproche de plus en plus de la Floride, le Service météorologique national des États-Unis prévoit que l'ampleur des dommages dépendra du moment où la tempête frappera et de la façon dont elle fera son virage. S'il s'agit d'un virage hâtif, mais brusque, l'ouragan est plus susceptible de rester près de l'est de la péninsule et même au-dessus de l'eau alors qu'il se dirigera vers le nord.