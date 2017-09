L'ouragan Irma au niveau maximum, s'approche des Antilles

Écoles et administrations fermées, populations du littoral évacuées : l'ouragan Irma est passé mardi au niveau maximum, menaçant les petites Antilles, désormais en vigilance rouge, Haïti et la Floride, placée en situation d'urgence.

Irma est devenu «un ouragan potentiellement catastrophique» de catégorie 5, la plus élevée dans la classification de ces phénomènes, a annoncé le Centre américain des ouragans (NHC) dans un bulletin à 14h00, pressant pour une accélération des préparatifs en vue de l'arrivée de l'ouragan.

Il se rapprochait à cette heure des Iles-sous-le-vent, à 295 km de la Barbade et 290 km d'Antigua, où le vent et la pluie avaient commencé. Le cyclone était à 370 km à l'est de la Martinique, 335 km de la Guadeloupe et encore 500 km des Iles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Il s'agit du premier cyclone de catégorie 5 à frapper le nord des Antilles, à commencer par Saint-Martin (française au nord, néerlandaise au sud) et l'île française de Saint-Barthélémy, particulièrement menacées.

Selon Météo-France, «il est possible que l'oeil du cyclone passe directement sur l'une des deux îles en fin de nuit et courant de matinée» mercredi, heure locale.

Les autorités françaises des deux îles les ont placées en alerte rouge cyclonique, synonyme de confinement de la population, avant un passage en violet (le plus haut niveau de vigilance).

Anne Laubies, préfète déléguée des deux îles, a exhorté les «11 000 personnes» vivant dans des zones à risque à les quitter. «Il faut partir maintenant, c'est leur vie qui est en jeu», a-t-elle insisté.

Sont attendues des rafales pouvant atteindre 280 km/h, des précipitations de l'ordre de 200 à 300 mm et une forte houle, avec des creux de plus de 10 m.

Dans la partie néerlandaise de Saint-Martin (Sint Maarten), des militaires basés à Curaçao et Aruba sont arrivés lundi en renfort, ainsi que dans les îles voisines de St-Eustache et Saba, a indiqué le ministre de la défense néerlandais. Deux navires, dont l'un équipé d'un hélicoptère, ont également été envoyés sur place.

L'oeil devrait ensuite prendre le chemin des îles Vierges britanniques, puis, mercredi soir, atteindre Porto Rico, avant de poursuivre vers la République dominicaine et les Bahamas.

Les vents atteignaient mardi soir 295 km/h selon le NHC. Ils sont accompagnés d'orages et d'une forte houle. Les vagues pourront atteindre une dizaine de mètres de hauteur sur les îles Vierges, selon Météo France.

La trajectoire est encore incertaine, mais plusieurs projections placent sur son passage la République dominicaine, Haïti et Cuba. L'ouragan pourrait atteindre vers la fin de la semaine la Floride.

Plus puissant que Harvey

L'ouragan, qui se déplace à 22 km/h, est désormais plus puissant que les ouragans Luis (1995 St-Martin) ou Hugo (1989 Guadeloupe, 15 morts). Il est aussi plus puissant que Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels.

Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a déclaré que son État était en situation d'«urgence».

«Nous ne connaissons pas le trajet exact d'Irma, mais des conséquences majeures sont potentiellement possibles et nous ne pouvons pas attendre pour prendre des actions de préparation» fortes, a-t-il déclaré.

Depuis mardi matin, les habitants font provision d'eau et de nourriture, mais aussi de piles et d'essence.

«Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait, il n'y a quasiment plus de conserves, et il n'y a plus de nourriture pour les chats», a déploré Gladys Bosque, retraitée de 81 ans, dans un supermarché de Miami Beach.

Les touristes à Key West, une station balnéaire très prisée de l'archipel des Keys, ont reçu mardi un ordre d'évacuation, qui devrait être rapidement étendu aux habitants.

Les cours du jus d'orange s'envolaient mardi en Floride, plus gros producteur des États-Unis.

À Porto Rico, un territoire américain de 3,5 millions d'habitants où l'ouragan risque de parvenir mercredi matin, le gouverneur Ricardo Rossello a mobilisé la garde nationale et annoncé l'ouverture d'abris capables d'héberger plus de 63 000 personnes.

À Saint-Martin, plusieurs quartiers en zone inondable ou submersible ont commencé à être évacués mardi.

Dans ces deux îles, ainsi qu'en Guadeloupe qui, comme la Martinique, devrait être affectée, selon le gouvernement français, les écoles sont fermées au moins jusqu'à mercredi inclus. Les administrations publiques le seront aussi mercredi.

Là aussi, la population s'est approvisionnée en eau, nourriture et piles. «Ca commence à être la pénurie», a expliqué Olivier Toussaint, 41 ans, à Saint-Martin, joint au téléphone par l'AFP, en faisant part d'une inquiétude grandissante.

Des équipes médicales de secours ont été acheminées vers Saint-Martin.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a indiqué de son côté se préparer à répondre aux désastres potentiels.

«L'un de nos plus grands défis va être logistique, étant donné l'isolement de certaines îles» a souligné dans un communiqué Walter Cotte, directeur pour les Amériques.

La Martinique a quant à elle été placée en «alerte rouge pour mer dangereuse» et en «alerte jaune pour vents forts» et «fortes pluies».