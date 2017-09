Irma s'approche des Antilles avec des rafales à 360 km/h

Laurent Czerniejewski, Cécile AZZARO

Agence France-Presse

Marigot, Saint-Martin, Paris Écoles et administrations fermées, populations du littoral évacuées: l'ouragan Irma est passé mardi au niveau maximum, avec des rafales estimées à 360 km/h, menaçant plus que jamais les petites Antilles, désormais en vigilance rouge, mais aussi Haïti et la Floride, placée en situation d'urgence.

«Avec ses vents maximum de 295 km/h près de son centre et des rafales à 360 km/h, il constitue un phénomène extrêmement dangereux», a précisé le dernier bulletin des services de Météo France, mardi soir, en soulignant qu'il faut remonter à 1988 et l'ouragan Gilbert pour avoir des valeurs de vents comparables. Irma est devenu «un ouragan potentiellement catastrophique» de catégorie 5, la plus élevée dans la classification de ces phénomènes, avait annoncé le Centre américain des ouragans (NHC) dans un bulletin à 14h00, pressant pour une accélération des préparatifs en vue de l'arrivée de l'ouragan. Lors du dernier bulletin de Météo France, le centre de cet ouragan majeur se situait à environ 200 km à l'Est d'Antigua, soit environ à 150 km au Nord-Est de la Désirade. Barbuda, Antigua puis l'île française de Saint Barthélémy, Saint Martin (française au nord, néerlandaise au sud) et Anguilla seront très probablement impactées par la zone intense du phénomène dans la nuit de mardi à mercredi, avec des vents violents et destructeurs, et des pluies diluviennes.

Agrandir Les étagères contenant des bouteilles d'eau dans ce supermarché de Miami Beach ont été vidées, mardi. AFP

Risque cyclonique certain Selon Météo France, «il est possible que l'oeil du cyclone passe directement» sur Saint-Martin ou Saint-Barthélémy en fin de nuit et courant de matinée» mercredi, heure locale. Les autorités françaises des deux îles les ont placées mardi en alerte rouge cyclonique, synonyme de confinement de la population, avant un passage en violet (le plus haut niveau de vigilance) attendu dans la nuit de mardi à mercredi. Ce niveau impose le confinement total de la population en raison du risque cyclonique certain. Anne Laubies, préfète déléguée des deux îles, a «ordonné» mardi soir aux personnes habitant au plus près de la mer, dans des zones facilement inondables et/ou soumises à la houle marine, de se réfugier dans des lieux sûrs, des logements situés à l'étage, ou dans les abris cycloniques et les centres d'hébergement mis en place. «Les risques d'inondation, de houle cyclonique et de vents violents sont absolus», a-t-elle mis en garde: «Leur vie est en danger s'ils ne se mettent pas à l'abri rapidement dans des endroits sécurisés». Dans ces deux îles, ainsi qu'en Guadeloupe qui, comme la Martinique, devrait être affectée, selon le gouvernement français, les écoles sont fermées au moins jusqu'à mercredi inclus. Les administrations publiques le seront aussi mercredi. Là aussi, la population s'est approvisionnée en eau, nourriture et piles. «Ca commence à être la pénurie», a expliqué Olivier Toussaint, 41 ans, à Saint-Martin, en faisant part d'une inquiétude grandissante. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a indiqué de son côté se préparer à répondre aux désastres potentiels. «L'un de nos plus grands défis va être logistique, étant donné l'isolement de certaines îles», a souligné dans un communiqué Walter Cotte, directeur pour les Amériques. Dans la partie néerlandaise de Saint-Martin (Sint Maarten), des militaires basés à Curaçao et Aruba sont arrivés lundi en renfort, ainsi que dans les îles voisines de St-Eustache et Saba, a indiqué le ministre de la défense néerlandais. Deux navires, dont l'un équipé d'un hélicoptère, ont également été envoyés sur place. L'oeil devrait ensuite prendre le chemin des îles Vierges britanniques, puis, mercredi soir, atteindre Porto Rico, avant de poursuivre vers la République dominicaine et les Bahamas. Les vents atteignaient mardi soir 295 km/h selon le NHC. Ils sont accompagnés d'orages et d'une forte houle. Les vagues pourront atteindre une dizaine de mètres de hauteur sur les îles Vierges, selon Météo France. La trajectoire est encore incertaine, mais plusieurs projections placent sur son passage la République dominicaine, Haïti et Cuba. L'ouragan pourrait atteindre vers la fin de la semaine la Floride.

Agrandir Les fenêtres d'un restaurant à Simpson Bay, sur l'île de Saint-Martin, ont été placardées en prévision de l'ouragam Irma. AFP