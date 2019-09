Représentant 98 % des entreprises au Canada et embauchant 70 % de la main-d'oeuvre au privé, les petites entreprises sont une force motrice de l'économie canadienne. Malgré leur importance sur le marché, les petites entreprises font face à des défis uniques, notamment pour attirer des employés avec les compétences nécessaires pour faire croître leur entreprise.

Les petites entreprises doivent surmonter des obstacles particuliers en matière de recrutement. Indeed s'est récemment associé à Andréanne Marquis, propriétaire et présidente de Womance, pour obtenir une perspective unique sur la façon d'embaucher les meilleurs talents au sein des petites entreprises. Selon Andréanne, « l'un des plus grands défis auxquels je dois faire face est de trouver les bonnes personnes. Je suis non seulement propriétaire d'une petite entreprise, ce qui signifie que je m'occupe des activités au quotidien, mais je suis également gestionnaire d'embauche. Au début, je ne connaissais rien aux ressources humaines ou aux meilleures pratiques d'embauche, alors j'avais besoin d'apprendre comment trouver des candidats qualifiés, sans avoir une personne dédiée à l'interne. »

Lorsqu'il est question d'embauche, les PME sont en concurrence avec les grandes entreprises qui ont plus de moyens et qui sont plus susceptibles d'offrir des salaires plus élevés et de bénéficier d'une forte image de marque d'employeur. Dans un climat où le marché du travail favorise les chercheurs d'emploi, les bons candidats ont accès à énormément d'options sur le plan professionnel. Pour attirer la crème de la main-d'oeuvre, les petites et moyennes entreprises doivent faire preuve de créativité pour se démarquer.

Donc, quels sont les plus grands défis que doivent surmonter les petites entreprises au Canada? Pour une deuxième année consécutive, Indeed a mené une enquête auprès de 1 000 petites entreprises au Canada afin de cerner certains des plus grands obstacles posés aux recruteurs. Voici les résultats :