Grâce au partenariat avec Placements mondiaux Sun Life, une quinzaine de jeunes ont eu la chance de jouer les artistes d'un jour au siège social du Cirque du Soleil et de s'ouvrir à un monde de possibilités. Tous les rêves et les succès sont permis !

Les expériences, comme les voyages, forment la jeunesse. Ayant à coeur le mieux-être des collectivités et soucieux de favoriser l'accès aux arts, Placements mondiaux Sun Life (PMSL) a eu la bonne idée d'inviter des membres du Repaire jeunesse de Longueuil à vivre une journée hors du commun. Le but : faire découvrir à ces jeunes âgés de 11 à 17 ans les secrets derrière le succès international d'une petite troupe d'échassiers qui a osé voir grand !

Tout commence ici

Au fait des moindres détails de l'organisation phare des arts circassiens fondée il y a 35 ans, le guide commence la visite des coulisses en indiquant un immense studio de performance pouvant reconstituer n'importe quelle scène. C'est là que sont conçus les nouveaux numéros qui émerveillent les admirateurs du monde entier. « Une vingtaine de spectacles sont en tournée à travers le monde, sous un chapiteau, dans un aréna ou dans un théâtre permanent. Tous les artistes qui y prennent part sont formés ici », explique-t-il d'emblée.

À la salle d'entraînement, les yeux s'écarquillent devant les athlètes de différentes nationalités qui virevoltent dans les airs et atterrissent avec grâce sur des tapis. Une formation préparatoire intense de quelques mois qui les propulse de Montréal à Shanghai, en passant par Las Vegas, Santiago, Hambourg et Moscou. « C'est incroyable tout ce que les acrobates sont capables de faire ! », chuchote Anna, 16 ans.

Arrêt à la salle de maquillage où les participants découvrent avec surprise comment les artistes apprennent, au cours d'une formation de 40 heures, à se maquiller aux couleurs de leur personnage. « Le maquillage tient bien, même sous l'eau », assure le guide.

Au deuxième étage, la matériauthèque, véritable salle des trésors aux 50 000 échantillons de tissus, de poils et d'autres fourrures, suscite l'intérêt, les fous rires et les selfies. Surtout quand la petite troupe s'amuse à essayer les costumes, créés de A à Z dans les ateliers au moyen de différents procédés - imprimante à sublimation, sérigraphie, peinture à la main, teinture en cuve. « Les 4 500 pièces utilisées chaque jour pour les spectacles doivent être remplacées aux trois mois. Nos artisans ne manquent pas de boulot », souligne le guide à l'intention de ses protégés. Melina, 12 ans, saisit la perche, elle qui dessine des vêtements et rêve de devenir styliste.

L'audace de performer

L'enthousiasme est à son comble au studio de danse, où se déroule un camp exclusif qui met à l'épreuve les talents acrobatiques des jeunes. Pendant qu'un groupe apprend à jongler, un autre essaie de marcher sur une corde raide, de tenir sur une planche d'équilibre ou de composer une pyramide humaine. « Les jeunes ont retenu que les arts du cirque, c'est de l'athlétisme, mais aussi toutes sortes de catégories d'emplois », observe David Jean-Louis, 27 ans, intervenant au Repaire jeunesse de Longueuil. « Cette journée leur a fait découvrir une panoplie de perspectives d'avenir et leur a donné une lueur d'espoir. »

Parions que l'expérience en a incité plus d'un à se surpasser et, qui sait, à souhaiter joindre la nouvelle génération d'artistes de cirque ! « Nous sommes ravis d'avoir mis ces jeunes en contact avec la culture unique d'innovation et de performance du Cirque du Soleil et de leur avoir fait découvrir cette histoire de réussite », conclut Anne Meloche, chef des affaires institutionnelles chez Placements mondiaux Sun Life, partenaire principal des spectacles de tournée du Cirque du Soleil au Canada.

