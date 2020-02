« Avec l'arrivée de la nouvelle décennie, ce prochain spectacle devrait marquer un point tournant dans notre évolution », signale Chantal Tremblay, directrice de création du Cirque du Soleil. Depuis plus d'un an, elle et son équipe donnent naissance à l'univers de SOUS UN MÊME CIEL, la toute nouvelle expérience en chapiteau du Cirque du Soleil.

À quelques mois de la grande première, elle nous parle d'un spectacle rempli de fascinantes surprises. Proposant une approche visuelle à grand déploiement, la production présentée en primeur mondiale dès avril au Vieux-Port de Montréal sera teintée d'un regard sur le monde aussi créatif qu'intrigant. À commencer par la vision audacieuse de l'iconique artiste multidisciplinaire Es Devlin, auteure, metteure en scène et scénographe de SOUS UN MÊME CIEL.

Es Devlin : inspirée et inspirante

La Londonienne a fait sa marque avec des spectacles de Beyoncé, Kanye West, Adele, U2, The Weeknd, Lorde et Miley Cyrus. Elle a collaboré avec le Royal Opera House et apporté sa touche aux cérémonies des Jeux olympiques de Londres et de Rio. Elle révèle également sa créativité au théâtre, à l'opéra et dans le monde du hip-hop. Elle est aussi l'une des protagonistes de la série documentaire Abstract : The Art of Design, un succès sur Netflix.

« Cette réunion entre l'imaginaire foisonnant d'Es et l'univers du Cirque du Soleil, c'est un événement en soi », fait remarquer Chantal Tremblay. Elle souligne que le timing était parfait pour provoquer cette rencontre au sommet. « Es amène une énergie et une expérience distinctes, tout en préservant l'essence et la signature des spectacles du Cirque du Soleil », souligne-t-elle.

L'union fait la force

Depuis l'annonce, en octobre dernier, de ce véritable spectacle-événement, l'union porte fruit : « Dès leur entrée dans le chapiteau, les spectateurs comprendront qu'ils s'apprêtent à vivre quelque chose de différent », indique la directrice de création, qui signe ici son sixième spectacle pour le Cirque du Soleil.

Première révélation? « Un immense cube servira de point central pour déployer, à l'extérieur comme à l'intérieur, les numéros et la dizaine de tableaux, interprétés par 48 artistes et musiciens d'une douzaine de nationalités différentes. » Sans trop en dévoiler, Chantal Tremblay mentionne que la trame nous transportera du passé vers le présent, avant de nous propulser vers le futur, dans un univers où se côtoient et évoluent humains, animaux et forces de la nature.

Plein la vue, plein la vie

Chantal Tremblay explique que si l'approche classique scénarise d'abord l'histoire et les performances pour ensuite intégrer les composantes visuelles, cette nouvelle expérience s'ancre dans une poésie visuelle autour de laquelle vont graviter les artistes, les tableaux et la trame narrative.

La musique porte la signature des Londoniens Jade Pybus et Andy Theakstone. L'alliance entre acoustique et électronique encouragera les musiciens à chanter en choeur. Et peut-être même avec le public! Chantal Tremblay précise que SOUS UN MÊME CIEL propose une rare symbiose entre la salle et les artistes. « Le Cirque, c'est la rencontre d'êtres exceptionnellement doués, qui repoussent les limites de ce qui est humainement possible. C'est également une puissante communion », soulignait d'ailleurs, en octobre, Es Devlin.

« Les costumes nous amèneront aussi ailleurs », ajoute Chantal Tremblay. « Nous serons dans un esprit plus contemporain, plus tendance, qui applique une approche plus sobre, nette et franche. »

Tremplin créatif

En observant les 10 récentes années du Cirque du Soleil, Chantal Tremblay se réjouit de voir se perpétuer d'incroyables performances humaines, créées par des personnes qui, toujours en équipe autour d'une table, continuent d'imaginer de fabuleuses rencontres, dans le but de garder intacte la magie d'un esprit artisanal et familial.

Cirque du Soleil SOUS UN MÊME CIEL

Dès le 23 avril

Sous le Grand Chapiteau au Vieux-Port de Montréal

Achetez vos billets