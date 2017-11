Personne n'est à l'abri d'un grave accident. Et parce que chaque seconde compte lorsqu'il survient, il est essentiel d'agir de manière diligente et responsable pour éviter le pire. Coordonner efficacement l'action d'urgence en facilitant les échanges entre les équipes de secours est vital et constitue la clé d'une intervention réussie.

En 2014, les 29 centres d'appels d'urgence 9-1-1 du Québec ont reçu près de cinq millions d'appels. C'est environ 13 000 par jour. Ces signalements ont permis de protéger la santé et la vie de milliers de citoyens.

Une étude du gouvernement du Québec publiée en 2015 démontre que les centrales téléphoniques d'urgence 9-1-1 ont ainsi transféré plus de trois millions d'appels aux services policiers, ambulanciers et de protection des incendies uniquement en 2014.

Les spécialistes du sauvetage en hauteur ou sur l'eau soulignent l'importance d'agir vite dans ces situations, comme lorsqu'il s'agit de rescaper une personne prisonnière d'un brasier ou de déloger d'une carcasse un automobiliste victime d'un accident de la route.

Un défi continuel

Les premiers répondants sont des personnes bien formées, des altruistes de vocation investis dans la sauvegarde de la vie. Ils sont dotés d'un jugement et d'un goût du dépassement hors-norme, cherchant toujours à aider et à soutenir les victimes.

C'est un défi auquel peu de gens sont préparés. Au quotidien, ils ne savent pas sur quoi ils vont tomber. Pour réussir, ils doivent, au-delà d'utiliser leurs compétences professionnelles, être mentalement et physiquement prêts à surmonter des obstacles.

L'établissement d'une communication simplifiée et nette avec les services d'urgence locale est alors souvent primordial. Cette communication est critique et permet d'unir des ressources et de mener à fond l'action de sauvetage.

Un développement vital

L'investissement dans la recherche et le développement d'une technologie avancée de communication d'urgence est indispensable dans ce domaine. Ces outils essentiels, qui incorporent la voix, la vidéo et les données de localisation, doivent être en tout temps performants.

Or, il faut s'assurer de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée pour améliorer les produits existants et surpasser les normes. Des ingénieurs spécialisés et des technologues formés dans une entreprise de pointe d'ici créent et développent ces outils innovateurs et fiables.

Solacom, à Gatineau, est une entreprise purement québécoise. Sa mission : faire constamment évoluer les systèmes de communication critique 9-1-1. Elle conçoit également les systèmes de protocole d'urgence 0-0-0 employés ailleurs dans le monde.

Une expertise indispensable

Solacom compte 70 employés, dont 25 spécialistes attitrés à la conception et à la vérification des produits. Ces experts francophones reflètent les valeurs de l'entreprise familiale ouverte sur le monde.

Depuis sa fondation en 2009, l'entreprise s'est taillé une place importante dans le marché américain. Elle rayonne désormais en Australie et aspire à devenir un puissant moteur économique de développement mondial. Solacom est une entreprise en pleine croissance, et elle est fière de compter sur un investisseur québécois, un partenaire qui appuie les entrepreneurs et favorise la formation des travailleurs dans l'économie québécoise : le Fonds de solidarité FTQ.

Un outil efficace

Dans sa volonté d'agir comme un investisseur socialement responsable et soucieux du développement économique de la province, le Fonds de solidarité FTQ aide Solacom à inventer des produits d'avancées technologiques fiables et à les développer plus rapidement.

Étant le plus grand réseau québécois d'investissement en capital de développement, le Fonds épouse les saines valeurs de croissance des secteurs de pointe au Québec en constituant un levier indispensable à la création et à la conservation d'emplois de qualité.

L'investissement dans Solacom à Gatineau s'inscrit dans cette logique. L'entreprise cible l'évolution de procédés qui ont une influence stratégique sur le développement économique du Québec. Voilà l'idéologie au coeur de sa stratégie d'investissement.