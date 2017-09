La Certification en leadership et habiletés de direction offerte par l'Institut de leadership est peut-être une bonne solution pour vous. Voici certains avantages de suivre ce programme :

1) Pour développer rapidement et efficacement votre leadership

Condensée en six journées, la Certification en leadership et habiletés de direction est offerte en deux formules (6 journées consécutives ou 2 fois 3 jours). Elle vous permet d'acquérir rapidement les connaissances nécessaires pour développer et consolider efficacement vos pratiques, grâce à six modules : gestion stratégique; leadership créatif; habiletés de communication; mobilisation des équipes; coaching et gestion des talents; habiletés politiques et influence.

« En tant que gestionnaire et, surtout, dans le contexte actuel où tout va si vite, on n'a pas toujours le temps de prendre un moment de recul professionnel pour développer notre expertise, pourtant nécessaire à notre avancement, souligne Marcelina Jugureanu, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Royal Roussillon, diplômée 2016 de l'Institut. L'expérience immersive de cette certification m'a permise de le faire, tout en ne négligeant pas ma vie familiale. »

2) Pour profiter de l'expertise de formateurs et intervenants de renom

Alain Bouchard, Caroline Néron, Serge Godin, Pauline Marois, Isabelle Hudon, Gilbert Rozon et Pierre Boivin ne sont que quelques-uns des intervenants qui ont témoigné à l'Institut de leadership dans les dernières années. Inspirés et inspirants, ils proviennent de divers horizons professionnels, ce qui vous permet de profiter d'une variété d'opinions et de savoirs de haute qualité.

« Cet accès à de vrais leaders qui nous partagent leur vision, leurs connaissances et leurs expertises a été un des gros plus de ma formation », dévoile Benoit Sirard, président-directeur général du Domaine Château-Bromont, qui a terminé avec succès sa certification en 2016.