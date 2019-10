La STM, c'est beaucoup plus que des bus et des voitures de métro. En 2019, cette organisation humaine et visionnaire façonne, tous les jours, la vie des Montréalais. Au cours de la prochaine décennie, elle doublera ainsi ses investissements pour mettre en branle des projets majeurs partout à travers la ville afin de mieux nous déplacer. C'est tout le futur de la mobilité qui fait du chemin !

Avec sa panoplie de projets d'envergure déployés dans l'ensemble du réseau de transport montréalais, la STM amorce la plus imposante phase de développement depuis la construction du métro dans les années 1960. Et grâce à ses équipes passionnées, oeuvrant avec brio de jour comme de nuit, cette opération complexe s'effectue avec un impact minimisé sur le service qui vous est offert. Envie d'en savoir plus sur les idées qui nous transportent ? Voici un aperçu de cinq grands projets de la STM.

1) 300 nouveaux bus hybrides Les nouveaux véhicules plus écologiques et performants qui sillonneront bientôt nos rues auront besoin d'espace pour se garer et de gens pour les opérer. La STM procédera à l'agrandissement de trois centres de transport et à la construction de deux nouveaux bâtiments. Le Centre de transport Bellechasse, au design futuriste et novateur, sera recouvert d'un espace vert et comportera plusieurs étages entièrement souterrains - une première en Amérique du Nord. Un deuxième centre de transport sera érigé dans l'est de la ville pour accueillir un parc de bus électriques. ⇒ Avec l'acquisition de 300 bus hybrides, dès 2020, la STM accroît son parc de véhicules de 15 % et améliore ainsi ses services. ⇒ 600 chauffeurs et 200 mécaniciens seront embauchés pour les conduire et les entretenir. Postulez, différents postes sont disponibles présentement Découvrez les solutions qui seront mises en place pour accueillir les nouveaux bus

2) Le virage électrique Pionnière en mobilité durable en Amérique du Nord, la STM vise l'électrification de tous ses véhicules, rien de moins ! Avec ses bus hybrides et ses premières commandes de bus électriques, elle a déjà entamé la transition vers un parc de bus 100 % électriques à zéro émission de GES, silencieux, climatisés et confortables. Mais trouver des véhicules performants qui puissent assurer efficacement le service n'est pas une mince affaire : les bus doivent parcourir de 200 à 300 km sans devoir retourner au garage pour se recharger. ⇒ 3 bus électriques à recharge rapide sont déjà en service sur la ligne 36-Monk et ce circuit deviendra entièrement électrique en 2020. ⇒ 38 bus électriques utilisant diverses technologies de recharge circuleront à Montréal au cours de l'année 2020. ⇒ À l'horizon 2025, la STM n'achètera que des bus électriques.

3) Un réseau de bus plus efficace Vous l'aurez remarqué, le boulevard Pie-IX est en chantier. Bonne nouvelle, les travaux de construction annoncent le premier Service rapide par bus (SRB) à Montréal. Une fois en opération, le SRB Pie-IX offrira une fréquence comparable à celle du métro en période de pointe. Ce n'est pas tout : la STM poursuit le déploiement de mesures préférentielles bus (MPB), telles que des voies réservées et des feux prioritaires, pour offrir une priorité au transport collectif sur le réseau routier. Ces interventions permettent un service plus ponctuel et rapide, offrant des gains de temps d'environ 10 % ! ⇒ Le SRB Pie-IX comportera 11 km de voies réservées permanentes, protégées et exclusives aux bus. ⇒ Ses 17 arrêts donneront un accès du nord au sud sur le boulevard Pie-IX, de Laval jusqu'à la station Pie-IX. ⇒ À terme, en 2022, plus de 70 000 clients par jour emprunteront cet axe.

4) Plus d'ascenseurs pour plus d'accessibilité Peu importe que vous soyez un usager à mobilité réduite, un parent avec une poussette ou que vous ayez à prendre le métro avec des bagages lourds, les ascenseurs facilitent les déplacements de tous. La STM accélère la cadence pour rendre ses stations accessibles, avec 11 chantiers en cours simultanément. Du jamais vu ! Les équipes doivent encore une fois faire preuve d'ingéniosité pour effectuer l'installation sans nuire à la clientèle. Par exemple, l'édicule de la station du Collège a dû être agrandi, alors qu'ailleurs, de nouvelles constructions seront nécessaires. ⇒ D'ici la fin de 2019, 16 stations disposeront d'ascenseurs. ⇒ En 2025, 41 des 68 stations en seront dotées.