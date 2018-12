Services prioritaires avant le départ

La Classe affaires d'Air Canada est proposée pour la plupart des vols en Amérique du Nord et au départ ou à destination des Antilles et de l'Amérique centrale. L'expérience de la Classe affaires d'Air Canada commence bien avant le décollage. Des comptoirs d'enregistrement prioritaire et des files d'accès réservées au contrôle de sûreté, ainsi que l'embarquement prioritaire dans la zone 1, assurent un service rapide et attentionné.

20 salons Feuille d'érable vous accueillent

Les voyageurs peuvent profiter d'un moment de répit en retrait de la cohue des aéroports en se rendant dans l'un des vingt salons Feuille d'érable d'Air Canada en Amérique du Nord.

Ces havres de paix offrent gratuitement la connexion WiFi, une sélection de plus de 7 000 journaux et magazines numériques avec PressReader, ainsi qu'un choix de repas et de boissons, incluant les cafés Lavazza. Air Canada est la seule compagnie aérienne canadienne à offrir ses propres salons de marque à sa clientèle privilège.

« Partout en Amérique du Nord, nos salons Feuille d'érable sont reconnus par les voyageurs comme étant des espaces chaleureux et agréables, offrant un environnement aussi propice au travail qu'à la détente. »

- Andrew Yiu, Vice-président - Produits, Air Canada

Un espace privilégié à New York

Le plus récent ajout est un spacieux salon Feuille d'érable de 7 000 pi2 récemment inauguré à l'aéroport LaGuardia, à New York, qui offre aux voyageurs un espace privilégié dans un terminal très achalandé. En plus des murs de verre offrant des panoramas spectaculaires de l'aérogare, le salon compte un bar et un buffet en libre-service, de même que des pièces d'art uniques d'artistes canadiens, apportant une touche du Canada dans la grosse pomme.

Tout pour assurer le confort à bord

L'embarquement prioritaire avec des files dédiées permet de prendre place à bord de l'appareil à son rythme et à son aise. Les fauteuils spacieux offrent davantage d'espace pour les jambes, en plus d'être munis d'un appuie-tête et d'un repose-pieds réglable. Oreillers, serviette chaude, écouteurs et service de vestiaire contribuent au confort tout au long du trajet. Enfin, une connexion WiFi offerte à bord de la plupart des appareils permet de maximiser le temps de voyagement depuis le confort de la cabine.

Élever l'expérience gastronomique à un tout autre niveau

Les repas en Classe affaires se démarquent par leur préparation d'inspiration internationale et le menu évolue continuellement, assurant une variété aux habitués. Tous les vols comportent un service de nourriture, soit un copieux petit-déjeuner chaud (pour les départs matinaux), un savoureux repas, ou pour les vols courts, soit une assiette de collation froide ou une collation pour les départs plus tard en soirée. La carte des vins est soigneusement préparée par la sommelière établie à Gatineau Véronique Rivest, lauréate de nombreux prix. Enfin, un bar complet vient enrichir l'expérience à bord.

Un divertissement incomparable

Air Canada offre le divertissement en vol à l'aide d'écrans tactiles intégrés aux sièges. Le répertoire proposé comprend plus de 600 heures de contenu de qualité (films, dont les nouveautés, musique, émissions de télévision, balados, livres audio et guides de voyage) accessible à l'aide d'une interface intuitive.

Traitement prioritaire des bagages une fois à destination

Même après l'atterrissage, l'expérience supérieure se poursuit. Les bagages des passagers en Classe affaires sont identifiés par une étiquette Priorité, afin qu'ils soient déposés les premiers sur le carrousel une fois arrivés à destination. Moins d'attente, pour filer plus rapidement vers son prochain rendez-vous.

« Une expérience exceptionnelle du début à la fin, sans négliger le moindre détail : voilà notre engagement. »

- Andrew Yiu, Vice-président - Produits, Air Canada

D'autres nouveautés à l'horizon

Même après avoir remporté les titres convoités de « Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord » et de « Meilleure classe affaires en Amérique du Nord » de Skytrax en 2018, Air Canada souhaite continuer d'enrichir l'expérience de ses clients. Notamment, de belles nouveautés attendent les voyageurs dans les salons Feuille d'érable pour les prochaines années.

Découvrez la Classe affaires d'Air Canada