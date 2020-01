La Dolce Vita

Chaque coin de rue expose ses merveilles. Musée à ciel ouvert, Rome incite aussi à la dolce vita. Sur la table, le charme se manifeste avec brio : ici un gelato, là un apéro. Pastas, pizzas, expresso, amaretto... Après les emplettes au marché San Cosimato, on atteint la Piazza di Sant'Apollonia. Un chef italien nous y attend, pour un authentique et convivial atelier de cuisine, suivi d'un volet dégustation. Le forfait La Dolce Vita est un incontournable!

Roma, Sassi et Trulli

Du Colisée à la Villa Borghèse, Rome abrite un héritage exceptionnel. Par train à grande vitesse, le circuit Roma, Sassi et Trulli nous transporte dans la région des Pouilles. Dans la ville de Matera, on reconnaît les célèbres habitations troglodytes, dont plusieurs ont été transformées en hôtels et en restaurants. À Alberobello, on découvre les pittoresques maisons rurales à toit conique, les trulli. La visite d'une ferme traditionnelle, d'une oliveraie et d'un moulin souterrain nous fait apprécier - et savourer - les techniques de fabrication et de conservation de l'huile d'olive. Sublime.

Saveurs du Portugal

L'âme du Portugal se révèle dès notre arrivée à Lisbonne. Sur fond de fado, la cité colorée regorge d'histoires et d'expériences culinaires. À commencer par les fruits de mer et les irrésistibles vins locaux. À Lagos, dans la magnifique région d'Algarve, une excursion guidée nous mène en kayak à travers de fabuleuses grottes et nous fait découvrir de splendides plages isolées. Sur l'une d'elles, on peut effectuer une mémorable plongée, en masque et tuba. Au retour, la visite de Lagos, de l'incontournable cap Saint-Vincent et du superbe port de pêche de Baleeira, envoûte. Saveurs du Portugal est un forfait passionnant.

Aventure épicurienne à Barcelone

En plus d'un accès coupe-file à la Sagrada Familia, ultime chef-d'oeuvre de Gaudí, nous partons, accompagnés d'un chef, à la découverte des produits du marché La Boqueria, adjacent à l'animée Rambla. Ce moment de partage prélude à un convivial atelier culinaire où tapas, gaspacho et paëlla sont à l'honneur, tout comme les accords mets-vins. Le rêve gastronomique se poursuit « chez l'habitant ». En fait, un hôte local enthousiaste nous parle des spécialités, de la culture et du mode de vie espagnols. Goûtez à l'Aventure épicurienne à Barcelone.

Les îles grecques

Plusieurs forfaits nous permettent de profiter au maximum des mythiques îles grecques. Connexions rapides, hôtels de choix et lieux emblématiques sont au rendez-vous, dont la visite de l'Acropole d'Athènes, en compagnie d'un guide nous transportant dans l'Antiquité. Les traversiers nous mènent invariablement à bon port, par exemple à Sifnos, à Milos, à Santorin, à Mykonos, à Naxos, à Paros et vers d'autres perles de l'archipel des Cyclades, en mer Égée. Des ponts jaillissent alors entre culture, patrimoine, splendeurs et authenticité.

Moments forts

Pour profiter sans stress de votre temps et être autonome tout en bénéficiant d'une série d'avantages - comme la voiture de location, les transferts et la manutention des bagages -, Vacances Air Canada est un choix synonyme de paix d'esprit. Que vous soyez en mode solo, en duo ou en famille, ses forfaits comprennent plusieurs expériences de découverte et une panoplie d'activités originales appelées Moments forts. Ne reste plus qu'à se laisser emporter, en toute facilité, par les charmes de l'Europe. Chaque forfait comprend le vol, l'hébergement, certains repas et excursions, ainsi que plusieurs autres avantages. On conseille donc de réserver plus tôt... que trop tard !

