Pays d'une grande richesse pour les voyageurs férus d'histoire ancienne, l'Égypte se révèle aussi grandiose par la splendeur de ses paysages et son impressionnante architecture. L'agence Voyages Lambert, forte de ses 35 ans d'existence, a mandaté un professeur en archéologie du Moyen-Orient pour nous en dire plus sur ce pays au passé prestigieux. Regard sur les merveilleuses pyramides et les beautés du Nil, du Caire et d'Alexandrie.

Les pyramides

Les pyramides, qui méritent presque à elles seules un séjour en Égypte, sont en fait d'immenses pierres tombales. Elles ont d'abord servi de monuments funéraires pour indiquer l'emplacement des tombes des pharaons, qui ont ensuite été inhumés directement à l'intérieur de celles-ci.

« Avec le temps, les pharaons les ont peu à peu délaissées pour se faire enterrer dans la Vallée des Rois, où on a retrouvé la plus célèbre tombe de l'histoire de l'Égypte, soit celle de Toutankhamon », explique Michel Fortin, professeur d'université spécialisé en archéologie du Moyen-Orient. Parmi les pyramides à voir absolument lors d'un voyage en Égypte, on compte celles de Gizeh, les mieux conservées et les plus faciles d'accès, car situées en banlieue du Caire.

Au fil du Nil

Selon Michel Fortin, une croisière sur ce fleuve est à ne pas manquer. En plus d'offrir des paysages de toute beauté, celle-ci permet de comprendre la vie des anciens Égyptiens tout en remontant le fleuve à un rythme lent et paisible. Dans son circuit organisé intitulé 5 000 ans d'histoire, l'agence Voyages Lambert ajoute même une dimension historique à ce moment privilégié. « En chemin, des escales sont prévues sur des sites archéologiques, souligne M. Fortin. Le visiteur revit les excursions que faisaient les membres de l'élite intellectuelle européenne du XIXe siècle. Certains des hôtels qu'ils fréquentaient sont même encore en fonction. »

Dieu et déesse

Osiris était une divinité égyptienne très importante aux yeux des pharaons. Pourquoi ? Parce qu'après sa mort, il est ressuscité et devenu souverain de l'au-delà, ce à quoi tous les Égyptiens aspiraient. Pour cette raison, Osiris n'était pas considéré comme un simple dieu, mais plutôt comme un roi divinisé.

Hathor, déesse de l'amour, de la beauté et de la joie fut la déesse la plus vénérée de l'Égypte ancienne. Elle accueillait les morts dans leur nouvelle vie et c'est la raison pour laquelle elle est souvent représentée dans les peintures qui ornent les chambres funéraires.

Le Caire

Le premier endroit à visiter dans la capitale est le Musée national des antiquités égyptiennes du Caire, qui regroupe un nombre incalculable d'objets découverts en Égypte depuis des décennies. « Outre les nombreuses statues et momies des pharaons, affirme Michel Fortin, on y trouve tous les objets qui ont été retirés de la tombe de Toutankhamon. Un visiteur pourrait y passer des jours entiers... Toute l'histoire ancienne de l'Égypte est là. » Il faut aussi voir les mosquées de la ville - à l'architecture impressionnante - et la citadelle de Saladin, qui offre en prime une vue panoramique de la ville. Et ce n'est pas tout : « Le quartier du bazar dans le vieux Caire constitue une balade dont un visiteur se souviendra longtemps, car c'est l'Orient comme on se l'imagine », soutient Michel Fortin.

Les temples d'Abou Simbel

« Prouesses architecturales, car creusés et sculptés à même le flanc d'une montagne par le plus puissant des pharaons, Ramsès II, les temples ont été sauvés in extremis de l'inondation causée par la construction d'un barrage sur le Nil dans les années 1960. Ces temples gardaient la frontière entre l'Égypte et sa voisine du sud, la Nubie. » - Michel Fortin, professeur spécialiste de l'archéologie du Moyen-Orient.

Alexandrie

La ville a eu son heure de gloire après avoir abrité le Phare et la Bibliothèque d'Alexandrie, tous deux classés comme merveilles du monde dès l'Antiquité. Ces monuments architecturaux, aujourd'hui disparus, ont été remplacés par des constructions plus modernes dont une nouvelle bibliothèque qui mérite le détour pour sa valeur de symbole. Mais ce n'est pas qu'un riche héritage qui attire le touriste dans la ville. « Le plus intéressant dans la ville moderne d'Alexandrie c'est son long front de mer, car elle ressemble ainsi à une ville méditerranéenne, ce qui est contrastant avec les autres villes de l'Égypte, situées sur les rives du Nil », conclut Michel Fortin.

Réservez votre voyage en Égypte