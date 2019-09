La carte de crédit Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, c'est l'outil par excellence pour accumuler en toute simplicité des milles dans le programme Aéroplan. Grâce à cette offre, chaque dollar d'achat vous amène plus rapidement vers votre prochaine destination avec des offres allant jusqu'à 40 000 milles.

Voyagez plus tôt

En effet, l'offre de la carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD vous permet d'obtenir jusqu'à 40 000 milles Aéroplan lorsque toutes les conditions sont remplies. Et dès le premier achat réglé avec celle-ci, vous recevrez 15 000 milles Aéroplan, question de vous souhaiter la bienvenue.

Pendant les 90 jours suivant son activation, chaque achat comptera pour le double de milles, jusqu'à concurrence de 20 000 milles. Par exemple, les offres à taux boni sur les achats admissibles vous donneront 3 milles pour chaque tranche d'achat de 1 $. De plus, si vous ajoutez un nouvel utilisateur autorisé, vous obtiendrez 5 000 milles additionnels. Enfin, vous recevrez une remise sur les frais annuels de la première année pour le titulaire principal de la carte. À noter que cette offre s'étend du 4 septembre au 1er décembre 2019.

Une infinité de destinations

Pour ceux qui ne connaissent pas le programme de fidélisation Aéroplan, 40 000 milles, ça correspond à deux vols aller-retour court-courriers en Amérique du Nord, à un aller-retour dans les Caraïbes ou à un aller-retour en Amérique centrale. Que diriez-vous de faire la tournée des boîtes de jazz de Chicago? De vibrer au rythme de la Jamaïque? D'explorer les forêts du Costa Rica? Il n'en tient qu'à votre imagination pour transformer vos milles en expériences hors du commun.

Avantages exclusifs

Ce sont les petits détails qui contribuent à créer les grands voyages. En tant que titulaire principal de la carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, vous avez accès à une série d'avantages exclusifs sur des vols Air CanadaMD, Air Canada RougeMD ou exploités sous la marque Air Canada ExpressMD. De plus, vous pouvez voyager l'esprit tranquille grâce à une protection qui inclut notamment une assurance médicale de voyage pour les 21 premiers jours, une assurance annulation et interruption et une assurance pour bagages en retard ou perdus. Plusieurs autres avantages exclusifs vous attendent dans une sélection de 900 hôtels de luxe à travers le monde.

Obtenir des milles, c'est facile

Avec la carte Visa Infinite* TDMD AéroplanMD, accumuler des milles n'a jamais été aussi simple. Chaque tranche de 1 $ de tout achat porté à votre carte donne 1 mille. À cela s'ajoute un taux boni de 1,5 mille par tranche de 1 $ pour les achats d'essence, d'épicerie, de produits ou de services de pharmacie chez les commerçants partenaires de même que pour vos achats sur aircanada.com.

Habitué aux transactions en ligne? Vous pouvez aussi obtenir des milles à deux reprises sur les transactions réalisées via la netBoutique Aéroplan ou auprès de certains partenaires Aéroplan. Et tant que vous demeurez titulaire d'une carte de crédit TD Aéroplan, vos milles n'expirent pas!

En savoir plus