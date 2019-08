1. CASCADES DE DAMAJAGUA

Cachées au coeur de la luxuriante jungle dominicaine, les cascades de Damajagua sont aussi impressionnantes que palpitantes. Imaginez : un parcours aquatique naturel composé de 27 chutes d'eau et bordé de bassins rafraîchissants et de jacuzzis naturels. Grimpez jusqu'au sommet et glissez sur les chutes, puis amusez-vous dans les eaux turquoise et cristallines. L'excursion guidée est offerte par Sunwing et s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes.

Durée : environ 4 heures

Planifiez votre excursion

2. ISLA PARAISO

Passer la journée sur une île déserte, ça vous dit? Montez à bord d'un bateau et rendez-vous sur la Isla Paraiso, une toute petite île de sable blanc entourée des plus impressionnants récifs coralliens des Caraïbes. Plongez dans les eaux cristallines, admirez les poissons tous plus colorés les uns que les autres, puis faites la sieste sous un cocotier. La croisière en bateau, offerte par Sunwing, comprend une activité de plongée en apnée, les repas et les boissons.

Durée : une journée complète

Visitez la Isla Paraiso

3. BALADE EN VILLE ET EN TÉLÉPHÉRIQUE

Découvrez Puerto Plata sous un autre angle - une autre expérience signée Sunwing. Explorez les plus beaux trésors de la ville, du Fort San Felipe à la fascinante galerie d'ambre. Puis, montez à bord d'un téléphérique et surplombez les splendides vallées et les majestueuses montagnes de la région. Arrivé au sommet de la montagne Isabel de Torres, vous serez à 855 mètres au-dessus de la mer. Là-haut, la vue est spectaculaire et les jardins botaniques le sont tout autant.

Durée : environ 5 heures

Planifiez votre excursion

4. PLANCHE VOLANTE À CABARETE

Saviez-vous que l'une des meilleures destinations au monde pour les adeptes de sports nautiques est située à moins de 45 minutes de Puerto Plata? Grâce à ses conditions de vent idéales, Cabarete est le paradis de la planche volante (aussi appelée kitesurf) et de la planche à voile. Que vous soyez débutant ou expert, vous y trouverez votre compte. Travaillez votre équilibre, laissez-vous porter par la brise, puis baladez-vous dans les rues animées de cette petite station balnéaire sans prétention. Une vie de bohème, le temps d'une journée !

Planifiez votre excursion

Sunwing offre des vols directs vers Puerto Plata au départ de Québec, Montréal et Saguenay, ainsi qu'un vaste choix de forfaits tout-compris et d'excursions. À bord de Sunwing Airlines, vous profiterez du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada.

Planifiez votre séjour