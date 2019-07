Plages de rêve, chambres spacieuses, privilèges exclusifs, le meilleur de Cuba dans le plus grand confort vous attend aux nombreux complexes hôteliers Meliá Cuba. Convenant à tous les types de voyageurs et à tous les budgets, ces stations balnéaires sont parmi les plus prisées de Cuba. Voici quelques bons plans susceptibles de vous intéresser.

VACANCES DE RÊVE

au Meliá Internacional, Varadero

Vous aimez vous entourer de beau? Situé à deux pas d'une superbe plage de sable blanc, ce tout nouveau complexe hôtelier au décor moderne et raffiné saura vous plaire. Ici, toutes les chambres sont décorées au goût du jour et dotées d'un balcon privé. Tandis que le miniclub fait le bonheur des enfants, la piscine sur le toit réservée aux 18 ans et plus accueille les adultes en quête de quiétude, à qui il est possible de réserver le spa. Si vous êtes à la recherche de commodités encore plus luxueuses, optez pour un surclassement à The Level, qui inclut un service de concierge, un accès exclusif au salon VIP, un restaurant ainsi que trois rondes de golf.

PLAISIR EN FAMILLE

au Paradisus Los Cayos, Cayo Santa Maria

Un autre hôtel tout nouveau tout beau ! Situé sur la célèbre côte étincelante de Cayo Santa Maria, le Paradisus Los Cayos est le paradis des familles. Initiez-vous à la planche à voile, profitez de la vue incroyable et évadez-vous en kayak sur l'eau cristalline de la mer. Ou encore, prélassez-vous au soleil, un mojito à la main, pendant que vos petits s'éclatent sur le magnifique terrain de jeux aquatiques. Pour optimiser votre expérience, offrez-vous le service amélioré Family Concierge pour profiter de toutes les commodités familiales, incluant les réservations prioritaires pour les restaurants, une trousse Paradisus pour les enfants, des sections exclusives à l'hôtel, et plus encore. Pour les adultes, la section Service Royal 18+ est le choix par excellence pour plus de tranquillité.

ESCAPADE EN AMOUREUX

au Meliá Las Antillas, Varadero

Un rêve tout compris pour adultes seulement ! Ce complexe luxueux offre une vue spectaculaire et invitante sur l'océan. Laissez-vous bercer par le son des vagues sous un palapa et promenez-vous dans les vastes jardins tropicaux. Envie de bouger? Jouez une partie de beach-volley, ou encore, initiez-vous à la planche à voile. Le soir, offrez-vous un souper romantique et mémorable sous le gazebo, puis passez au club pour danser en amoureux jusqu'aux petites heures de la nuit.

TRAITEMENT DE STAR

au Paradisus Princesa del Mar, Varadero

En quête d'un endroit idyllique pour vivre votre lune de miel? Cet éco-complexe réservé aux adultes vous en mettra plein la vue. Ici, luxe et confort ne font qu'un. Nagez dans le bonheur entre les piscines d'hydromassage et la mer, et mangez comme des rois dans l'un des nombreux restaurants à la carte gastronomiques. Pour élever la barre encore plus haut, optez pour un surclassement au Service Royal et profitez d'une foule de privilèges exclusifs et d'attentions personnalisées : service de majordome, deux restaurants exclusifs, suites avec lit balinais dont certaines avec accès direct à la piscine. À vous les vacances de rêve !

CONFORT TROPICAL

au Meliá Las Dunas, Cayo Santa Maria

L'un des plus beaux hôtels sur front de mer ! Ce coup de coeur de l'équipe Sunwing se distingue par ses espaces spécialement conçus pour les familles, ainsi que par ses zones de détente calmes et romantiques. Découvrez son personnel accueillant et son vaste choix de restaurants, admirez les magnifiques paysages et faites la fête sur la place centrale bouillonnante de vie.

Envie d'enfouir vos pieds dans le sable chaud de Cuba? Sunwing offre un vaste choix de vols directs partout au Québec vers les différentes destinations cubaines proposant un hôtel Meliá.

