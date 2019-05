Quand toute la ville bouge de mille activités, pas besoin d'un itinéraire rigoureux pour s'amuser. Il suffit de lunettes teintées, de souliers confortables et d'une soif d'aventure pour se laisser emporter par la fièvre estivale dans la capitale du Canada. Votre escapade se terminera-t-elle par une bière bien fraîche sur une terrasse ? Un superbe coucher de soleil sur la rivière des Outaouais ? Un solo endiablé lors d'un concert rock ? Peu importe l'envie du moment, voici un aperçu de tout ce qui vous attend.

Festivals de musique : grands airs et plein air

Lorsque le mercure grimpe, le volume monte aussi ! Pendant l'été, Ottawa vibre au rythme d'une douzaine de festivals de musique. Les 22 et 23 juin, les amateurs de musique électronique s'éclatent au parc Lansdowne pendant le festival de musique Bud Light Escapade. En juillet, le RBC Bluesfest attire les grands noms du rock, de la pop, du jazz et du blues devant les foules. Ça se poursuit en août avec le festival House of PainT, le rendez-vous urbain des graffiteurs, danseurs de breakdance et fous de hip-hop. Ces trois événements n'en sont qu'un avant-goût !

Savourez des délices glacés

Pour combattre la canicule, les artisans d'Ottawa vous invitent à vous régaler de leurs délices glacés locaux. Sur la rue Bank, succombez aux parfums inspirés de l'établissement Moo Shu, comme sésame noir ou gousse de vanille et gingembre. Dans le Vieil Ottawa, vivez l'expérience d'un authentique gelato italien au Stella Luna, dont les desserts artisanaux ont été récompensés partout dans le monde. De nombreux commerçants proposent également des produits à base de lait frais des fermes de l'Ontario.

Cours de yoga sur la Colline du Parlement

De la mi-mai à août, chaque mercredi, des centaines d'amateurs de yoga se donnent rendez-vous sur la colline du Parlement pour une séance énergisante dans un décor inspirant. Les adeptes de tous les niveaux sont les bienvenus à ces cours gratuits, organisés par Lululemon Athletica - il suffit d'apporter votre tapis et une bouteille d'eau.

Randonnée urbaine, à vélo ou à pied

Parce qu'entre deux destinations, on peut aussi profiter du trajet ! Les circuits pédestres d'Ottawa permettent d'explorer la ville autour de thèmes originaux, comme le gaspillage alimentaire, l'architecture brutaliste et l'agriculture scientifique. Les visites guidées de La marche hantée d'Ottawa vous invitent à découvrir des lieux historiques hantés, dont l'auberge HI-Prison d'Ottawa, une ancienne prison du comté de Carleton. Et pour parcourir le réseau de pistes cyclables ou faciliter vos déplacements, l'entreprise Vélocation possède quelque 200 vélos à louer pour la journée ou tout le weekend.

Place aux terrasses

Les magnifiques terrasses d'Ottawa offrent le cadre parfait pour se détendre, se régaler et savourer un cocktail ou une bière de microbrasserie locale. Envie d'un moment chic ? Passez au Métropolitain, avec son menu d'inspiration parisienne, ses cocktails classiques et sa sélection de vins ontariens. Surtout connu pour son décor branché aux graffitis colorés, le bar à cocktails Atari propose aussi une vue spectaculaire sur sa terrasse urbaine aménagée sur le toit. Pour une authentique expérience de pub, essayez la brasserie Lowertown du marché By et ses bières artisanales.

Le paradis de la photo

Avec ses arbres majestueux, son architecture historique et ses cours d'eau étincelants, la région d'Ottawa réunit tous les éléments pour produire des chefs-d'oeuvre photographiques. La pointe Nepean, à deux pas du pont Alexandra, offre un panorama spectaculaire sur le canal Rideau, la colline du Parlement et les bâtiments emblématiques de la ville. Au marché By, les étals colorés de fruits, de légumes et de fleurs côtoient des oeuvres d'art et de charmants édifices d'inspiration européenne.

Des quartiers à découvrir

Si le centre-ville d'Ottawa et le marché By sont les secteurs les plus connus des visiteurs, d'autres valent aussi largement le détour. Le quartier historique du Glebe réunit des commerces indépendants pour satisfaire toutes les passions, comme les vinyles et articles d'inspiration rétro au Crosstown Traffic. Dans le Village Westboro, on trouve une foule de boutiques de sport et de plein air, de même qu'une petite plage de sable fin où la baignade est permise.

Éclatez-vous aux Grands feux du Casino du Lac-Leamy

Pour clore la soirée en grand, les prouesses pyrotechniques des Grands feux du Casino du Lac-Leamy promettent d'en faire voir de toutes les couleurs. Des équipes provenant de quatre continents viendront illuminer le ciel au-dessus de la rivière des Outaouais, près du Musée canadien de l'histoire, jusqu'à la grande finale du 24 août. Gâtez-vous d'une queue de castor bien chaude ou d'une pâtisserie du marché By, puis marchez jusqu'à la colline du Parlement ou au parc Major's Hill pour profiter d'une vue imprenable sur le spectacle - gratuitement !

