« Je me souviens que, plus jeune, je partais en randonnée à vélo avec mes parents, et on allait voir les tulipes », se remémore Catherine Morin, résidente de Gatineau. « Puis, pendant mon congé de maternité, l'une de mes premières activités a été d'y retourner avec mon garçon en poussette », ajoute-t-elle. Pour profiter pleinement des beaux jours, la jeune mère nous dévoile quelques idées de sorties en plein air en famille.

Des couleurs plein la vue au Festival canadien des tulipes

Le parc des Commissaires est la destination la plus populaire pendant le Festival canadien des tulipes, qui a lieu du 10 au 20 mai... mais ce n'est certainement pas la seule ! En plus de celles qu'on peut trouver sur ce site principal, on dénombre plus d'un million de fleurs colorées dispersées aux quatre coins de la capitale canadienne. « Toute la ville se remplit de tulipes ! » s'exclame Catherine. L'entreprise Escape Bicycle Tours & Rentals propose une visite guidée à vélo le long du canal Rideau, un circuit justement agrémenté de nombreux massifs en fleurs.

Découvrez les tulipes à Ottawa

S'adonner à la randonnée au parc de la Gatineau

Une habituée du parc de la Gatineau, Catherine y connaît bien les sentiers de randonnée. « J'y rejoignais d'autres mamans en congé et on essayait un parcours différent chaque semaine », raconte-t-elle. Pour les jeunes familles, elle recommande le sentier de la Sucrerie : une boucle courte (1,9 kilomètre) et large, facile à marcher. Vous vous sentez l'âme un peu plus aventurière ? Le sentier des Loups offre un long trajet (8,3 kilomètres) comprenant un refuge où casser la croûte. « Entre amies, on s'y rend parfois pour souper aux chandelles avec notre poêle à fondue », explique Catherine.

Les eaux turquoise du lac Pink

Toujours dans le parc de la Gatineau, les 2,5 kilomètres que forme le sentier du lac Pink entourent non seulement l'étendue d'eau du même nom, mais aussi son paysage distinctif. « Eh non ! Le lac n'est pas rose, mais plutôt d'une couleur très particulière, à cause de minéraux et d'algues qu'on trouve dans l'eau », précise Catherine. On ne compte qu'une dizaine de lacs en Amérique du Nord où se produit ce phénomène rare.

Un « namasté » bien spécial à la colline du Parlement

Chaque mercredi midi, en mai et en août (et les lundis soir en août), des centaines d'amateurs de yoga de tous les niveaux se rassemblent sur la colline du Parlement afin d'y saluer le soleil. Parfait pour sortir de la routine et passer l'heure du lunch en bonne compagnie !

Prenez part au yoga sur la colline du Parlement

Faire le plein de saveurs au marché By

Du côté du centre-ville d'Ottawa, le quartier du marché By réunit fermiers et marchands à longueur d'année ainsi que plus de 120 cafés, pubs et restaurants. Voilà le coin parfait pour découvrir les saveurs locales ! On y trouve notamment Zak's Cantina - un resto mexicain coloré offrant un sympathique menu pour enfants -, sans oublier le tout premier kiosque Queues de castor qui sert les pâtisseries du même nom.

Découvrez le marché By

Animaux en liberté au parc Oméga

Environ à mi-chemin entre Ottawa et Montréal, le parc Oméga propose un circuit en voiture permettant de côtoyer des animaux typiques d'Amérique du Nord. Alors que certaines espèces sont gardées en retrait - pensons aux loups et aux ours -, d'autres n'hésiteront pas à s'approcher de près. De très près... « Ça surprend toujours quand un chevreuil entre la tête dans la voiture pour avoir plus de nourriture ! » souligne Catherine en riant. Cette dernière invite également les visiteurs à assister au spectacle d'oiseaux de proie, une présentation hautement impressionnante.

Visitez le parc Oméga

Au gré des flots sur le canal Rideau

Longeant tour à tour le centre-ville d'Ottawa, le Centre national des Arts, le parc Lansdowne et le lac Dow, le canal Rideau se révèle un parcours privilégié pour admirer les plus belles vues de la ville. Louez une planche à pagaie ou montez à bord d'un aqua-taxi Au feel de l'eau, ou encore profitez d'une croisière sur le canal Rideau à bord d'un bateau 100 % électrique en vue de vivre une expérience nautique des plus inoubliables. Des points de vue inédits s'offriront alors à vous pour photographier les bâtiments historiques.

Partez en croisière sur le canal Rideau