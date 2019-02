Tout pour s'amuser, au Musée canadien des enfants

Situé à l'intérieur du Musée canadien de l'histoire, le Musée des enfants invite ces derniers à parcourir le monde dans ses décors colorés. « C'est magnifique à voir ! Tout a l'air vrai, les environnements montrent beaucoup d'attention aux détails », mentionne Maryse. Avec tant à faire, la jeune mère de famille suggère de laisser les petits s'approcher eux-mêmes de ce qui les intéresse. « Selon leur âge, ils sont émerveillés par quelque chose de différent. » Parmi les incontournables, elle recommande le bateau de marchandises, la voiture ancienne, l'autobus du Pakistan et les nombreux costumes au théâtre.

« Le plus difficile, c'est d'apprendre aux enfants à partager et à attendre leur tour tellement tout les intéresse ! » - Maryse Drouin

Photo victorienne

Pendant le congé, le Musée canadien de l'histoire propose aux familles de faire un voyage dans le temps. Une reconstitution de studio photo victorien vous invite à réaliser votre propre portrait d'époque - costumes et accessoires y compris. Vous pourrez également découvrir l'un des premiers procédés d'images animées en créant votre propre thaumatrope, un jouet optique qui superpose deux images.

Jeu de tactique au Musée canadien de la guerre

Du temps de la Première Guerre mondiale, les soldats devaient faire preuve de bravoure, d'esprit d'équipe et de stratégie pour accomplir leurs missions. Avec son jeu tactique Commandement et conséquence, situé dans l'exposition Victoire 1918 - Les 100 derniers jours, le Musée canadien de la guerre offre aux enfants de 9 ans et plus de mettre à l'épreuve leurs aptitudes de leader sur le champ de bataille. Ensuite, la galerie LeBreton vous invite à créer des merveilles d'ingénierie et d'architecture avec des blocs en mousse, à défier les membres de votre famille dans un jeu d'échecs géant et à découvrir des jeux de société classiques.

Plaisirs en plein air, au parc de la Gatineau

Pour profiter de l'air pur et du redoux à l'approche du printemps, Maryse aime bien passer du temps en famille au parc de la Gatineau. En plus de ses sentiers réservés au ski de fond, au vélo d'hiver et à la randonnée pédestre, cette magnifique forêt compte soixante kilomètres de pistes de raquette. « C'est une activité très agréable à faire avec les enfants : nous, on avance en raquettes, et on tire ma fille en traîneau », explique Maryse. Pour les débutants, les circuits 60 et 61 proposent des boucles faciles et de courte durée, accessibles depuis le centre des visiteurs.

« Une randonnée dans le parc de la Gatineau sous la neige, c'est un incontournable ! » - Maryse Drouin

Pour se sucrer le bec

Avec son décor enchanteur en plein boisé, la cabane à sucre Fulton's Pancake House and Sugar Bush est une destination populaire pour les résidents d'Ottawa. Parmi d'autres bonnes adresses, soulignons la Vieille ferme (une réplique de ferme de pionniers) du secteur de Nepean et la Ferme Proulx et Érablière, à Cumberland. Pour se sucrer le bec à longueur d'année, le restaurant thématique Flapjack d'Ottawa sert des plats inspirés de l'univers des bûcherons en toute saison.

Tant à faire à Ottawa !

Pourquoi ne pas terminer votre escapade avec un bon repas en famille au restaurant, une dernière visite au musée ou une promenade en ville aux côtés d'un guide ? Pour vivre une relâche scolaire épique dans la capitale du Canada, voici d'autres suggestions !

