Étirements pour le télétravail

Le fait de rester assis trop longtemps entraîne des contractions musculaires statiques; en gros, les muscles se « raidissent ». Pour délier vos membres, effectuez les étirements suivants à quelques reprises pendant la journée :

Détendre le bassin

En position assise, placez la plante des pieds l'une contre l'autre. Attrapez les pieds avec les mains, respirez profondément pour ouvrir la cage thoracique, allongez la colonne vertébrale et faites de petits battements avec les genoux.

Relâcher les doigts et les poignets

Prenez le temps de fermer puis d'ouvrir les mains pour relâcher les tensions, puis attrapez les doigts de la main gauche avec la main droite et tirez-les doucement. Faites la même chose du côté droit. Terminez l'exercice en faisant des cercles avec la main tout en tenant le poignet avec l'autre main.

Réduire la tension dans la nuque et les épaules

Abaissez le menton vers le thorax. Détendez vos muscles du visage et de la mâchoire, puis déposez l'oreille droite contre l'épaule droite. Faites la même chose de l'autre côté. Déposez ensuite les doigts sur les épaules et faites de grands cercles avec les coudes.

Gym à la maison

Même si vous ne pouvez plus aller au gym du coin, l'activité physique demeure essentielle. Tant que vous avez un minimum d'espace à la maison, vous pouvez y aménager votre propre coin d'entraînement avec peu de matériel, facile à commander en ligne.

Saut à la corde

Voilà un exercice complet qui muscle le bas du corps en plus de tonifier les abdominaux, les bras et les épaules. La corde est facile à utiliser et idéale pour perdre du poids ou gagner en endurance. Commencez par 5 minutes de saut, puis augmentez progressivement jusqu'à 30 minutes.

Haltères et planche

Les haltères permettent de réaliser un nombre incalculable d'exercices pour tout le corps : bras, fessiers, jambes, abdos, etc. Ils sont aussi faciles à utiliser et à ranger. Le gainage abdominal pour vous maintenir en forme et renforcer vos abdominaux, ça vous dit ? L'exercice de base est la planche : tenez-vous en appui sur les avant-bras et les orteils, puis contractez les abdominaux. Maintenez la position entre 30 secondes et une minute.

Bandes élastiques

Abordables et polyvalentes, les bandes élastiques ajoutent de la résistance à vos exercices. On peut les utiliser à n'importe quel âge et peu importe son niveau de forme physique pour apporter forme et tonicité au corps. Voilà pourquoi elles sont un partenaire de choix lors de l'entraînement.

Yoga avec les enfants

Après les leçons, une balade à vélo ou une activité enjouée, le yoga offre un excellent moyen de favoriser le retour au calme en plus de présenter de nombreux bienfaits pour la santé. Voici deux mouvements simples à pratiquer en compagnie des tout-petits, pour renouer avec la quiétude.

Posture de l'enfant

Cette posture permet de relâcher les tensions et d'apaiser le mental. Sur un tapis ou une surface confortable, demandez à l'enfant de s'asseoir sur les talons et de déposer son front sur le sol, les mains par terre à côté des oreilles ou le long du corps. Proposez-lui de faire rouler sa tête de droite à gauche pour masser le front. Montrez l'exemple d'abord, et faites l'exercice avec lui; vous verrez comme c'est agréable.

Demi-chandelle

Demandez à votre enfant de s'allonger sur son matelas. Placez un coussin sous ses lombaires et faites-lui soulever les jambes en direction du ciel. Ses yeux peuvent être fermés. Parlez-lui doucement en lui demandant d'imaginer que ses jambes sont des algues qui bougent au fil des vagues. Ce léger mouvement vient masser le bas du dos en douceur et permet de relâcher les tensions.

