Des lieux culte où le rythme est lenteur, où la nature est sauvage, où les lignes architecturales épurées transportent vers la quiétude, c'est ce que propose le Strøm spa, maintenant aux quatre coins du Québec.

À flanc de montagne

Strøm spa nordique de Mont Saint-Hilaire propose une expérience en accord avec la nature qui se transforme au rythme des saisons - un retour aux sources, à la pureté, au besoin de se retrouver. Des fenestrations grandioses aux lignes épurées mettent en lumière une nature sauvage et abondante. L'espace gastronomique d'inspiration scandinave valorise les produits et saveurs du terroir d'ici. Avec une vue panoramique sur le mont Saint-Hilaire, une piscine plein soleil, un espace d'exfoliation au sel et des salles de détente innovatrices, il n'est pas étonnant que ce soit la station thermale la plus prisée de la Montérégie.

Redécouvrir le fleuve

C'est au coeur d'un lieu chargé d'histoire que le nouveau Strøm spa nordique du Vieux-Québec s'est implanté, devenant sans contredit la station thermale la plus grandiose de la province. La richesse des lieux est mise en valeur par des vues architecturales bien réfléchies. Devant l'immensité du fleuve, on s'évade instantanément à mille lieues des tracas du quotidien. On bénéficie également des bienfaits de la flottaison dans le plus grand bain flottant de l'Amérique du Nord, illuminé de bougies. La piscine infinie, propice à la contemplation, et le bain vapeur fait de marbre procurent une profonde sensation de bien-être. À l'apogée, on plonge dans l'expérience du bain intérieur-extérieur... comme un voyage entre obscurité et lumière.

Un refuge à quelques minutes de la métropole

Strøm spa nordique de L'Île-des-Soeurs est un havre de paix caché, à quelques minutes du centre-ville de Montréal, offrant des installations en symbiose avec l'immensité de la nature. L'ergonomie du cycle thermal, la force vive et le courant créent une régénération vers un état d'équilibre. Une destination profondément ancrée dans une vision holistique de la beauté et du bien-être : gamme de soins, massothérapie, cuisine évolutive, rituels authentiques et pause mieux-être sur le quai du lac des Battures. En plus d'être le premier emplacement du projet Strøm, c'est aussi un établissement combinant à merveille nature et urbanité. Difficile de croire que nous sommes si près de la métropole.

Aux abords du lac des Nations

Le choix de matériaux bruts et nobles, l'épuration des formes ainsi que la cohésion entre la forme et l'usage caractérisent la station thermale Strøm spa nordique de Sherbrooke, située en bordure du lac des Nations. En symbiose avec le paysage, ce lieu culte à proximité du centre-ville permet de décrocher en toute simplicité. Coup de coeur pour la salle noire « Nat » (qui signifie « silence »), une ode à la nuit et aux étoiles. En été, on profite du quai, de la plage et d'une vaste terrasse plein soleil. En hiver, on s'emmitoufle dans une couverture de fourrure et on profite d'un moment chaleureux auprès du foyer. Expérience nordique approuvée par les amateurs de hygge.

