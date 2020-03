L'utilisation des opioïdes

Les opioïdes désignent certaines substances qui agissent dans les zones du cerveau responsables du contrôle de la douleur, comme par exemple le fentanyl, l'oxycodone, la morphine ou la codéine. Lorsqu'ils sont prescrits par un médecin et utilisés sous les conseils d'un pharmacien, leurs propriétés analgésiques peuvent aider à soulager la douleur liée à différents problèmes de santé. Toutefois, certaines personnes en font une autre utilisation, qui peut comporter des risques pour la santé.

Risques d'un usage inadéquat

Que les opioïdes soient consommés de façon prescrite ou pas, leur utilisation à long terme peut engendrer une tolérance et, par conséquent, la consommation de doses plus élevées, pouvant alors mener à la dépendance. Lorsque les médicaments opioïdes ne sont pas consommés tels qu'ils sont prescrits, une surdose accidentelle peut également survenir. En ce qui concerne l'usage d'opioïdes ou d'autres drogues issues du marché noir pouvant en contenir, comme la personne ne connaît ni la nature ni le dosage de ce qu'elle consomme, les risques de surdose sont également accrus.

Reconnaître une surdose d'opioïdes

Une personne en situation de surdose devient insensible à son environnement : elle ne réagit pas au bruit ou à la douleur et sa respiration peut être difficile, ronflante ou complètement absente. Si la personne semble inconsciente, il faut tenter de la faire réagir en criant son nom, en lui parlant très fort et en frottant le centre de sa poitrine avec force. Si elle ne réagit pas, on appelle immédiatement le 9-1-1 et, si on en a sous la main, on administre ensuite la naloxone.

Naloxone : un antidote gratuit et sans ordonnance

La naloxone est un médicament qui renverse temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes, son action rapide pouvant rétablir la respiration en quelques minutes. La naloxone est disponible gratuitement, sans ordonnance, dans toutes les pharmacies et dans certains organismes communautaires du Québec. Elle peut être administrée par injection ou par vaporisation intranasale.

L'effet de la naloxone sur l'organisme dure de 20 à 90 minutes. Après ce délai, la personne peut redevenir en surdose; il faut alors en administrer à nouveau. Comme les effets de la plupart des opioïdes durent plus longtemps, le médicament sert principalement à maintenir la personne intoxiquée dans un état stable en attendant l'arrivée des services d'urgence.

Fait important à mentionner, la naloxone ne présente aucun danger pour la santé et ce, même si elle est administrée par erreur, car elle agit seulement si des opioïdes sont présents dans l'organisme.

Faire face à une surdose

Parce qu'une personne en surdose est souvent non réactive ou inconsciente, l'intervention rapide de son entourage ou de témoins joue un rôle déterminant dans sa survie. Les personnes qui demandent de l'aide au 9-1-1 ne peuvent être accusées de possession de substances illicites, en vertu de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose. En toute occasion, si on soupçonne une surdose d'opioïdes, il ne faut donc pas hésiter à intervenir pour sauver une vie.