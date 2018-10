Envie de passer vos vacances dans un tout-inclus sans vous ruiner? C'est ici qu'intervient Softvoyage, l'entreprise qui a développé le principal outil de réservation de forfaits voyages au Canada. Les différents systèmes conçus par la compagnie basée à Montréal sont utilisés par 5 000 agences de voyages et la totalité des tours opérateurs au pays. La liste des clients de Softvoyage est longue : on y retrouve entre autres des joueurs-clés tels Vacances Air Canada, Sunwing, Transat, WestJet, Expédia et Club Med. « Cela représente des réservations de 50 000 nuitées par jour et des transactions annuelles de 3,5 milliards de dollars », indique Steve Ringuet, cofondateur et coprésident de Softvoyage.

Le succès de l'entreprise repose en grande partie sur SIREV, un système à l'usage des agences de voyages et des sites de réservations de voyage. « Notre technologie est unique au monde, car elle permet d'établir des critères de recherche très précis pour plusieurs destinations à la fois, explique Steve Ringuet. Un Américain va arriver au même résultat au bout d'une demi-heure. » Softvoyage s'est d'ailleurs vu décerner de nombreux prix de l'industrie touristique depuis sa création.

Des débuts modestes

Pas mal pour un système développé avant l'arrivée d'Internet! En 1992, Steve Ringuet travaillait à l'agence de voyages de ses parents pour payer ses études à HEC Montréal. « On devait rechercher les prix dans les brochures des fournisseurs. Ça pouvait prendre des heures avant de donner une réponse au client », se remémore-t-il. Avec l'aide d'un jeune diplômé en informatique, l'entrepreneur de 22 ans a alors lancé les bases de SIREV, qui présentait sur un écran tous les produits disponibles. Mettre à jour quotidiennement les données représentait toutefois un défi. « Pendant un temps, nos abonnés recevaient les mises à jour par ondes de télévision en plaçant une carte spéciale dans leur ordinateur, mais ça ne fonctionnait pas très bien. »

Deux ans après la création de SIREV, le jeune entrepreneur a trouvé son premier investisseur, soit Moïse Lévy, fondateur d'une compagnie de solutions informatiques pour les tours opérateurs. Les 30 000 $ investis par ce dernier ont servi à améliorer le système SIREV et à prendre le virage d'un nouveau réseau appelé... Internet. En 1999, les deux entreprises ont fusionné pour devenir Softvoyage. « Une fois que l'usage d'Internet s'est répandu et que la confiance des consommateurs pour effectuer des réservations en ligne a été bien établie, l'entreprise a réellement pris son envol », mentionne M. Ringuet.

L'expérience sur mesure

Bien que Softvoyage occupe aujourd'hui une position dominante dans les technologies de réservations de forfaits voyages, l'entreprise de 60 employés a les yeux tournés vers l'avenir. En plus de vouloir exporter son savoir-faire aux tours opérateurs à l'étranger, Softvoyage prépare un nouvel outil qui permettra aux agences de voyages de créer des expériences sur mesure pour leurs clients. « De retour à la maison, les gens ne parlent pas de l'hôtel ou du buffet, mais des expériences qu'ils ont vécues. Au cours de l'année 2019, on présentera un outil permettant de bâtir rapidement des forfaits très personnalisés, et ce, à un tarif imbattable », affirme Steve Ringuet.