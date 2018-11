L'entreprise publique cherche ainsi à pourvoir des postes dans tous les secteurs d'activité et chaque travailleur y trouvera un environnement unique et stimulant. Voici quelques-uns des postes ouverts.

1. Ingénierie - Penser le transport collectif autrement

Alors que le territoire se développe et se densifie, le réseau de transport collectif doit lui aussi s'étendre et se maintenir à jour pour répondre à la demande. Sur les chantiers comme dans les bureaux, le secteur Ingénierie regroupe notamment des ingénieurs, des techniciens, des analystes ainsi que des directeurs et des planificateurs de projets. Leur rôle : construire la STM de demain !

Exemple de poste ouvert : Ingénieur (industriel, mécanique et électrique) Prérequis : avoir 5 ans ou plus d'expérience pertinente ; être titulaire d'un baccalauréat en génie dans la discipline appropriée ; être membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

2. Technologies de l'information (TI) - Rendre le transport toujours plus intelligent

Les technologies évoluent constamment, et c'est le travail des employés spécialisés en TI de les appliquer intelligemment afin d'enrichir l'expérience des clients. Des salles de contrôle commandant des systèmes complexes jusqu'aux outils du quotidien - comme la carte OPUS et la technologie derrière les horaires en temps réel -, les techniciens, professionnels et gestionnaires des TI veillent à rendre le transport plus performant.

Exemple de poste ouvert : Analyste et concepteur en technologies (SAP, architecture, technologies opérationnelles, télécommunications, sécurité, etc.) Prérequis : avoir de 3 à 5 ans d'expérience pertinente selon la spécialisation du poste à combler ; être titulaire d'un baccalauréat en informatique.

3. Métiers spécialisés - Pour que tout se déroule comme prévu

Le réseau de la STM, c'est plus que des véhicules : on y retrouve aussi des bâtiments, des équipements comme des escaliers mécaniques et des ascenceurs, des composants électriques et électroniques, de la machinerie et une foule d'autres équipements. L'équipe des Métiers spécialisés veille autant à l'entretien qu'au bon fonctionnement de tout ce matériel en vue d'assurer le déroulement optimal des opérations.

Exemple de poste ouvert : Mécanicien de véhicules lourds routiers Prérequis : avoir 3 ans d'expérience pertinente ; être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds routiers ou en mécanique d'engins de chantier.

4. Opérations - Pour que ça roule !

Gérer autant d'équipements et de véhicules nécessite toute une coordination. Que ce soit sur le réseau ou en salle de contrôle, le travail des employés du secteur Opérations demande une étroite collaboration entre chauffeurs, opérateurs, coordonnateurs, gestionnaires et intervenants afin de déplacer les clients efficacement.

Exemple de poste ouvert : Chef d'opérations Prérequis : détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) dans une discipline pertinente ; posséder 3 années d'expérience en gestion de personnel dans un environnement de travail syndiqué ; posséder un permis de conduire classe 5.

5. Carrières corporatives - Se surpasser grâce au travail d'équipe

Comme toute grande entreprise, la STM compte également bon nombre de besoins corporatifs : approvisionnement, ressources humaines, finances, affaires juridiques, administration... Chaque jour, une multitude de professionnels qui viennent de milieux variés mettent en commun leur expertise et contribuent ainsi au bon fonctionnement de la Société.

Exemple de poste ouvert : Administrateur de contrats (chaîne d'approvisionnement) Prérequis : détenir un BAC en administration spécialisé en gestion des opérations ou gestion de la chaîne d'approvisionnements ; posséder 3 ans d'expérience pertinente.

Un employeur de choix

Pour tous les postes, la STM offre une rémunération avantageuse, une carte OPUS gratuite valide sur l'ensemble du réseau (sans oublier les réseaux de partenaires), un régime de retraite à prestations déterminées, un programme confidentiel d'aide aux employés ainsi qu'un régime d'assurances collectives pour les employés permanents.