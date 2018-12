La période des Fêtes est l'occasion de se retrouver pour partager de bons moments. Que l'on soit amoureux fou des festivités hivernales ou de nature un peu plus grincheuse à l'approche des premiers cantiques, les événements culturels de décembre dans le Quartier des spectacles à Montréal sont de précieux cadeaux à offrir et à se faire.

DE FÉÉRIQUES SPECTACLES

En décembre, le Quartier des spectacles regorge de propositions scintillantes, prêtes à illuminer cette période de réjouissances.

Au Théâtre Maisonneuve, Décembre, La comédie musicale du temps des Fêtes de Québec Issime nous plonge au coeur des joies hivernales en compagnie de personnages désormais légendaires. Sur scène, 24 artistes chantent avec bonheur, comptant cette année sur la participation du ténor Marc Hervieux.

La somptueuse tradition se poursuit avec le Casse-Noisette des Grands Ballets. Ce conte d'Hoffmann incarne à lui seul la magie des Fêtes. Divertissante, étincelante, mémorable, l'oeuvre est portée par la superbe musique de Tchaïkovski. Du pur bonheur, à la Place des Arts.

Pour les petits, le conte en chansons Nicolas Noël, les livres des enfants du monde se transforme rapidement en une occasion de chanter et de danser dans un cadre féérique. Nicolas Noël crée l'émerveillement grâce à ses livres magiques contenant les noms de tous les enfants du monde. À (re)découvrir, au Théâtre St-Denis.

MUSIQUE, CHANSONS ET TRADITIONS !

Quoi de plus tonifiant pour le coeur et le corps que les succès soul, motown, funk et disco livrés par des musiciens de calibre international, prêts à tout pour vous faire danser? Le Spécial temps des Fêtes au Balcon concilie party, joyeux cabaret et souper-spectacle. C'est dans ce même esprit festif que l'on assiste, au Théâtre Maisonneuve, à Célébration Gospel 2018 avec Montréal Jubilation Gospel Choir. Une tradition montréalaise qui à tout coup réchauffe l'âme.

DE NATURE ET DE CULTURE FÉÉRIQUES

L'ambiance du festival Noël dans le Parc, à la place Émilie-Gamelin, a tout pour plaire, même aux plus frileux : vente de sapins, artisans locaux, feux de camp, boissons chaudes, gourmandises et de nombreux concerts... Un rendez-vous avec la convivialité urbaine, sur un site enchanteur. Tout près, cette fois à l'intérieur, la Grande Bibliothèque propose une foisonnante collection d'inspirants bouquins pour préparer et égayer les festivités. Recettes pour tables gourmandes, idées déco ou de bricolages pour cadeaux écolos, contes, légendes... Vous y trouverez de tout pour faire rêver, dans un magnifique espace d'explorations et de découvertes.

VIVRE LES FÊTES AUTREMENT

Oui, c'est permis de ne pas être totalement emballé par les célébrations des Fêtes et de vouloir oublier les froids trop longs et les jours trop courts. Comment? À grands coups de spectacles et de divertissements captivants!

Les iconiques GrimSkunk sont au Club Soda ce soir (1er décembre). Ces légendes de la fête revisiteront leurs classiques et les titres de leur plus récent album, paru au printemps. À la Cinquième Salle, on se laisse étonner par Dumas et son spectacle solo, où son, lumière et pop diamantaire seront au rendez-vous. Toujours à la Place des Arts, la danse contemporaine se manifeste avec fougue et délicatesse dans Vraiment doucement, du chorégraphe Victor Quijada, interprété par dix danseurs du Groupe RUBBERBANDance.

LUMIÈRES ET ÉMOTIONS

On repousse avec force la grisaille de l'hiver en prenant part à deux éclatantes propositions, soit Luminothérapie et le Slava's Snowshow. Dès le 11 décembre, sur la place des Festivals, Luminothérapie nous convie à nous amuser dehors avec effet domino, une étonnante version réinventée de ce passe-temps universel, signée par le studio montréalais Ingrid Ingrid. Une expérience hivernale musicale, lumineuse et participative. L'émouvant Slava's Snowshow, qui ne cesse d'émerveiller le monde entier, est pour sa part de retour au Théâtre St-Denis. Ce chef-d'oeuvre artistique déploie un univers absurde et inoubliable, où chaque tableau nous transporte dans une véritable épopée.

POUR ATTENDRIR LE GRINCHEUX EN NOUS !

Deux autres propositions bonheur : fin décembre, Jérémy Demay revient à Montréal avec Vivant, nouveau spectacle solo où s'expriment talent, humour et humanité. Une célébration de la vie, abordant sans fausse pudeur des sujets tabous. Parlant de célébrer la vie et de déclencher sourires et ravissement, le grand succès de l'été est de retour! Toujours au Monument-National, le spectacle musical Les choristes, interprété par des comédiens touchants et brillamment mis en scène par Serge Denoncourt, est un véritable enchantement.

