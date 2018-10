De jour comme de soir, le Quartier des spectacles exprime sa grande diversité de prestations artistiques et d'événements. Musique, théâtre, humour, danse, art visuel et numérique : l'éventail de propositions culturelles est l'occasion idéale pour découvrir, se divertir, chanter à tue-tête ou encore se laisser surprendre. Voici de bons plans pour vos prochains spectacles à Montréal.

Lundi | Impro et cinéma

Une soirée d'impro, c'est tout indiqué pour amorcer la semaine de manière éclatée, abordable et dans une ambiance festive, comme c'est le cas à l'Abreuvoir ou au Théâtre Sainte-Catherine. Du côté de la Cinémathèque québécoise, c'est sur grand écran que l'on profite des lundis, cette fois pour faire le plein de films et d'émotions!

Mardi | Danse et expos

Montréal regorge de talents en arts visuels et une visite à la Galerie de l'UQAM et au Belgo, là où les expos contemporaines se déploient, vous le prouveront. Dans plusieurs salles de la Place des Arts, les vibrantes chorégraphies contemporaines d'ici et d'ailleurs s'extériorisent avec grâce comme c'est le cas avec les oeuvres présentées cette saison par Danse Danse.

Mercredi | Sur scène

Depuis plusieurs générations, le Monument-National, salle mythique à vocations multiples, accueille les soirées de celles et ceux qui s'y rassemblent, tant pour des spectacles d'humour que pour des pièces de théâtre ou des concerts. Un mercredi en mode danse contemporaine, comme le propose l'Agora de la danse, est un autre incontournable pour une soirée alliant audace et avant-garde.

Jeudi | Les classiques

Montréal est le témoin privilégié de grands concerts classiques, dont ceux de l'Orchestre symphonique de Montréal et de l'Orchestre Métropolitain, à la Maison symphonique. Le théâtre est un autre classique du jeudi, cette fois pour s'imprégner de puissantes prestations et de textes marquants offerts au Théâtre du Nouveau Monde ou chez Duceppe.

Vendredi | Humour et musiques vibrantes

Annonciateur du week-end, le vendredi est propice à la fête, à l'humour et aux rythmes chauds des musiques du monde, qui appellent aux voyages, notamment dans l'espace intime du Gesù ou encore au Balcon, qui revêt des airs de cabaret new-yorkais ou de café-théâtre parisien. Et que dire du classique Bordel Comedy Club qui promet des vendredis surprenants.

Week-end | Sorties pour petits et grands

Les week-ends se vivent en famille avec une matinée à la Grande Bibliothèque ou avec la série Sons et brioches au Piano nobile de la Salle Wilfrid-Pelletier. La musique se déchaîne au Club Soda tandis que les vedettes se succèdent au MTELUS. On termine la fin de semaine en participant aux rendez-vous de Tangente, pour des dimanches après-midis sous le sceau des chorégraphes contemporains d'ici.

Découvrez la programmation

Consultez la carte interactive