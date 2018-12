À l'approche du temps des Fêtes, il y a une magie dans l'air qui invite à la générosité. Gâter ses proches, se réunir autour d'une table bien garnie, admirer les décorations... C'est aussi un moment où l'on est plus vulnérable aux pièges du marketing et de la surconsommation. Pour éviter le réveil brutal causé par le compte de carte de crédit en janvier, voici quelques trucs pour gérer vos dépenses sagement.

1. Déterminer un budget

Il peut s'agir d'un budget global ou d'un montant propre aux cadeaux de chaque personne. Différentes applications - comme celles des institutions financières - peuvent encadrer le travail. Sinon, il reste toujours la bonne vieille feuille de calcul. Un budget devrait être réaliste et offrir suffisamment de latitude pour répondre aux imprévus : si le montant fixé est trop restrictif, on risque de finir par l'ignorer complètement.

2. Comparer les prix

Ce n'est pas parce que c'est en solde que ce n'est pas moins cher ailleurs ! Avec son téléphone intelligent, il est facile de comparer les prix offerts par les différents commerçants avant de faire un achat important en magasin. Si vous n'avez pas envie de traverser la ville pour économiser quelques dollars, des applications comme celle de Pages Jaunes peuvent vous aider à trouver des entreprises similaires à proximité.

3. Économiser en prévision d'un gros cadeau

Pour éviter de s'endetter avec les cadeaux les plus chers - comme ceux qu'on offre à sa tendre moitié -, il est sage de prendre de l'avance. Les plateformes en ligne des différentes institutions financières permettent d'économiser en programmant des versements périodiques. De nombreux commerçants locaux - comme les bijouteries - proposent quant à eux des plans de mise de côté.

4. Offrir des cadeaux qu'on fait soi-même

La valeur d'un cadeau créé de toutes pièces va bien au-delà du coût des matériaux ou des ingrédients. Qu'il s'agisse d'un bijou artisanal, d'une « recette en pot », d'une oeuvre artistique ou d'un accessoire de décoration, un cadeau fait à la main démontre qu'on a pris le temps de préparer quelque chose de spécial pour son destinataire - une grande marque d'affection.

5. Surveiller les offres quotidiennes

En panne d'inspiration ? Les sites web de rabais populaires et d'offres quotidiennes proposent une variété presque infinie de produits, d'activités et d'expériences dans votre quartier et à bon prix. Consultez régulièrement les plateformes dans les semaines précédant les Fêtes et restez à l'affût des meilleurs spéciaux selon les intérêts de vos proches.

6. Prendre de l'avance sur l'épicerie

En surveillant les circulaires quelque temps avant vos réceptions, vous pourrez profiter des meilleures offres du mois - et non pas seulement de celles de la semaine en cours ! Planifiez votre menu et achetez les ingrédients d'avance lorsque possible. Rangez les denrées non périssables jusqu'au dernier moment et remplissez le congélateur !

7. Penser aux activités gratuites

Il n'est pas nécessaire de sortir le porte-monnaie à chaque instant du temps des Fêtes. De nombreuses activités gratuites permettent de partager des moments merveilleux avec sa famille ou ses proches. Les municipalités et les artères commerciales organisent régulièrement des journées de festivités où l'on peut admirer les décorations, prendre l'air et savourer un bon chocolat chaud !

8. Faire appel au père Noël secret

Lors des grandes réunions de famille, la quantité phénoménale de cadeaux peut devenir difficile à gérer et causer des malaises - comme lorsque quelqu'un nous offre une surprise et qu'on n'avait rien prévu en retour. Avec la formule du père Noël secret, tout le monde s'entend sur un budget maximal et n'a qu'un seul cadeau à offrir, pour une personne pigée au hasard. C'est simple et ça laisse planer le mystère jusqu'au dernier moment !

