L'utilisation des appareils mobiles a plus que doublé depuis 2013, atteignant aujourd'hui plus de 67 %. - une proportion en hausse constante. Pour vous assurer que votre site web offre une expérience adaptée à ce nombre grandissant de clients potentiels, il est essentiel de reconnaître l'importance du trafic mobile et de mettre en place les meilleures pratiques pour y répondre.

Plus de 25 millions d'utilisateurs mobiles

Le Canada occupe le sixième rang des pays du monde ayant la plus forte proportion de téléphones intelligents, soit 69,8 % et un peu plus de 25 millions d'utilisateurs. Selon les plus récentes données disponibles, un Canadien passe en moyenne près d'une heure et demie par jour à accéder au web mobile, par téléphone intelligent ou tablette.

Les activités les plus populaires

Soulignons que le temps passé sur des applications comme Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter représente à lui seul 85 % de l'utilisation du web mobile au pays - d'où l'importance d'y être actif en tant qu'entreprise. Les courriels et le visionnement de vidéos occupent également une part considérable du temps total - la moitié des vidéos sur le web sont consultés à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Le mobile : populaire le matin et en soirée

L'utilisation du web mobile fluctue tout au long de la journée. On observe des pics du nombre d'impressions tôt le matin - entre 7 h et 10 h - puis en soirée, après 19 h. Il s'agit là de périodes propices pour diffuser votre contenu sur les réseaux sociaux et augmenter vos chances d'interactions.

Les recherches sur web mobile les plus populaires

Certains types de produits et services se prêtent davantage à rejoindre la clientèle en mouvement. Plus particulièrement, les catégories Alimentation (y compris les restaurants), Santé, Sports, Style de vie, Automobile et Commerce de détail génèrent davantage de recherches sur web mobile que sur des appareils conventionnels.

Ça correspond à votre entreprise? Sachez que le tiers des Canadiens recherchent des entreprises locales sur les plateformes Pages Jaunes; assurez-vous d'apparaître en tête des résultats, grâce au positionnement prioritaire mobile.

Le multiécran comme norme

Au Canada, 70 % des utilisateurs de téléphones intelligents accèdent également au web à l'aide d'un ordinateur conventionnel ou d'une tablette. Il est courant de passer d'un appareil à l'autre - selon celui qui est à portée de main - tout au long de la journée. Les visiteurs s'attendent tout de même à une expérience en ligne constante, peu importe le type d'écran utilisé, d'où l'importance de concevoir un site web à la mise en page flexible.

Le design web « mobile d'abord »

Une pratique désuète veut qu'un site web soit d'abord conçu pour s'afficher de façon optimale sur un écran conventionnel, en exploitant toutes les technologies et innovations disponibles. Par la suite, on retire du contenu ou des fonctionnalités pour accommoder les appareils de plus petite taille, conduisant à une « dégradation progressive » de l'expérience. Au final, le site web mobile devient une sorte de compromis, plutôt qu'un produit performant à part entière.

Une tendance grandissante en design web prône tout le contraire : l'approche « mobile d'abord » (mobile first). En concevant dès le départ un site web mobile qui soit minimaliste, élégant et rapide à s'afficher, on s'assure d'offrir une expérience optimale sur petit écran. Par la suite, on améliore cette fondation en ajoutant progressivement des fonctionnalités ou des éléments plus sophistiqués, afin d'enrichir l'environnement pour les appareils plus performants.

« Mobile d'abord » et responsive : quelle est la différence?

Un site web à la conception adaptative (responsive design) s'ajuste automatiquement selon la taille de l'écran, en réorganisant le contenu ou certains éléments de navigation pour en faciliter la lecture. L'approche « mobile d'abord » est simplement une évolution de cette façon de développer des sites web, en progressant du petit écran au plus grand.

