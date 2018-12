Depuis qu'elle a pris sa retraite du patinage de vitesse sur courte piste, la médaillée olympique prend le temps de vivre et apprivoise la nouveauté. Comme celle de profiter pleinement des Fêtes en famille au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à cuisiner et à partager les bons coups de l'année. Et devinez quoi ? Il n'y aura pas de tourtière du Lac au menu, mais des petites bouchées et un gros jambon à l'ananas !

L'après-Pyeongchang

En février dernier, Marianne St-Gelais a tiré un trait sur sa carrière de patineuse de vitesse sur courte piste. Après trois médailles olympiques d'argent - deux à Vancouver et une à Sotchi -, elle aurait souhaité remporter l'or aux Jeux de Pyeongchang. Mais la vie en a décidé autrement. Depuis, l'ex-patineuse de Saint-Félicien vit une année de transition. « Je prends le temps de vivre, je fais du sport et j'essaie plein de nouvelles choses, raconte-t-elle. Je me concentre sur le moment présent. Ça n'arrive pas souvent dans une vie ! » Elle entretient aussi des liens étroits avec sa famille. « Mon entraîneur savait à quel point c'est important pour moi. Il m'envoyait régulièrement passer un week-end dans ma famille au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour me permettre de me ressourcer. »

L'équilibre

Pour rester en forme dans sa tête et dans son corps, l'athlète de 28 ans a sa recette gagnante : s'entraîner (crossfit, course à pied, patinage), bien manger (protéines, glucides, légumes) et bien dormir. « Le corps est une machine, il faut lui donner du bon carburant, dit-elle. La viande et les légumes composent la base de mon alimentation. » Le filet de porc du Québec est sa coupe préférée, qu'elle cuisine sans flafla. « J'en garde toujours au congélateur. Je le marine légèrement dans de la moutarde de Dijon, du sirop d'érable et de l'huile d'olive. Et je m'arrange pour qu'il y ait des restes ! » Le lendemain, elle le coupe en fines lanières qu'elle dispose dans une salade ou un croque-monsieur.

Cuisine rassembleuse

Dès qu'il est question de cuisine, Marianne s'emballe. Elle évoque le jardin que cultive sa mère. La cueillette de petits fruits et les confitures maison. La chasse à l'orignal et la pêche à la truite de son père. Le porc du Québec de son beau-frère Yves-Éric, jeune éleveur porcin à la ferme Fernand Pilote et Fils, dans Charlevoix. « J'ai mangé bio et local toute ma vie ! s'exclame-t-elle. Chaque fois que je vais chez mes parents, je fais le plein. »

Cette année, elle compte descendre plus tôt à Saint-Félicien pour ne rien manquer et aider aux préparatifs. « Ça va être plaisant, je n'aurai pas l'impression de passer en coup de vent. » Avec ses deux soeurs et son frère, plus les conjoints et les enfants, ça fait du monde à messe ! « Chacun a sa tâche. Maman cuisine, papa coupe la viande avec son couteau électrique, tassez-vous ! Moi, je suis la helper qui donne un coup de main par-ci par-là. »

Festin de bouchées

Oubliez la tourtière, le ragoût et le pâté à la viande. Les St-Gelais ont adopté la formule bouchées. « Toute la famille a pris un virage santé après le diagnostic de cancer de mon père, explique Marianne. On fait attention à ce qu'on mange, on évite la pâte à tarte et les sauces pleine de cholestérol. Les plateaux sont posés sur la table et chacun mange quand il veut. » Une nouveauté très attendue cette année : une belle pièce de porc du Québec, promise par Yves-Éric. « Depuis qu'il sort avec ma soeur, je l'achale pour y goûter. Et lui me parle du meilleur jambon à l'ananas, celui que prépare sa mère. D'après moi, il va lancer la tradition avec un festin de porc apprêté de toutes les façons ! »

Rétrospective de l'année

Comme chaque année, il y aura un moment riche en émotions. Celui où chacun se remémore son bon coup de l'année. « Je commence déjà à penser à ce que je vais dire. J'ai traversé une période difficile, alors il va falloir que je patine un peu », plaisante Marianne. Puis, pour clore la veillée, toute la compagnie ira faire de la motoneige sous les étoiles.

