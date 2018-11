Programmes modulables

Sept programmes s'adressant aux professionnels, cadres ou dirigeants sont présentement proposés et d'autres s'ajouteront régulièrement afin de créer une offre représentant toutes les facettes du monde des affaires. On peut déjà s'inscrire au programme de marketing, à un autre dédié spécifiquement au marketing électronique, à celui en gestion de personnel, en développement organisationnel ou encore parfaire ses connaissances en gestion de la chaîne logistique. Comme ils sont donnés à des périodes variées, il est possible de les coordonner avec des moments plus propices à la réalité saisonnière de votre entreprise.

Horaires adaptés

Plutôt que d'obliger à se libérer sur une longue période loin du bureau, la série des essentiels est offerte dans une formule pratique d'une durée de 4 à 10 jours, étalés sur plusieurs semaines ou concentrés, selon le thème abordé. La majorité des cours est proposée le même jour chaque semaine. Il est donc plus simple d'organiser son horaire pour libérer quelques mardis de suite, par exemple, plutôt que des semaines complètes. Comme les cours prennent la journée entière, on rentabilise ses déplacements, sans compter qu'on peut y profiter d'un repas agréable au restaurant haut de gamme de HEC Montréal, inclus dans la formation. Une occasion de plus de réseauter entre participants.

Experts à portée de main

Chaque discipline est enseignée de façon dynamique par des professeurs chevronnés de HEC Montréal. Vous profitez non pas d'un seul, mais de plusieurs spécialistes tout au long de votre parcours. Des invités spéciaux, experts dans leur domaine, contribuent également aux présentations en classe. Une excellente opportunité pour élargir ses horizons, voir la réalité du milieu d'un autre oeil et accroître son réseau de contacts !

Des résultats tangibles

Dans une formule condensée, tout est mis en place pour livrer les meilleurs résultats dans un temps restreint. Après chaque journée de formation, les participants partent avec de nouvelles connaissances et des exercices pratiques qu'ils peuvent mettre en place immédiatement, afin d'en tirer profit rapidement. L'enseignement lui-même est stimulant, basé sur le partage d'expertise du professeur et des experts invités, mais aussi entre les participants présents. En variant les ateliers, les cours théoriques, les discussions en équipe et les outils multimédias, on s'étonne que la journée soit si vite terminée.

Découvrez l'offre complète des essentiels de l'École des dirigeants - HEC Montréal