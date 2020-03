Devoirs et obligations des courtiers immobiliers

La Loi sur le courtage immobilier définit notamment les devoirs et obligations de la profession de courtier immobilier et encadre l'utilisation des formulaires de courtage obligatoires. Un courtier immobilier doit entre autres démontrer l'exactitude des informations divulguées, faire preuve de transparence et d'intégrité, se montrer loyal envers vous et veiller à vos intérêts.

Comprendre le contrat de courtage vente

L'entente vous unissant à votre courtier immobilier est officialisée par la signature d'un Contrat de courtage exclusif - Vente. Il existe différentes versions de ce formulaire obligatoire selon le type de propriété, mais toutes viennent définir vos engagements et ceux de votre courtier immobilier, la durée du contrat et la façon dont votre courtier sera rémunéré pour les services rendus.

L'importance du formulaire Déclarations du vendeur

Autre document obligatoire, le formulaire Déclarations du vendeur sur l'immeuble fait partie intégrante du contrat de courtage et doit y être annexé. Il sert de mécanisme de protection à la fois pour l'acheteur et pour vous-même. Vous devrez, au meilleur de votre connaissance, dresser la liste de tous les renseignements importants concernant votre propriété, comme l'année de construction, la présence d'infiltration d'eau, l'état de la toiture et des systèmes mécaniques, ainsi que les travaux effectués. Votre courtier se chargera d'inscrire tous ces renseignements à même le formulaire.

Assurez-vous d'être bien informé

Qu'il s'agisse d'une résidence principale ou d'un immeuble à revenus, chaque bien immobilier représente un actif important et sa vente a un impact majeur sur votre situation financière personnelle. Voilà pourquoi le Guide du vendeur de l'OACIQ s'avère une référence incontournable : gratuit et facile à consulter directement en ligne, il explique en profondeur les différentes étapes d'une transaction immobilière.

Consultez le Guide du vendeur de l'OACIQ.

Également proposé : le Guide de l'acheteur

Un ouvrage de référence tout aussi exhaustif est offert gratuitement aux acheteurs. Le Guide de l'acheteur de l'OACIQ comprend de précieux renseignements sur la promesse d'achat, la mise de fonds, le transfert de propriété et d'autres étapes clés de l'achat d'un bien immobilier.