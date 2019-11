Préparez-vous pour les Fêtes ! N'attendez pas à la dernière minute avant de commencer votre magasinage. Pour des présents qui feront vraiment plaisir à tous vos proches, fiez-vous à la qualité et aux marques renommées pour la maison de chez Linen Chest. Vous y trouverez une foule d'idées inspirantes, et ce, pour tous les budgets.

POUR ELLE Le cadeau parfait pour la copine mordue de déco, la collègue foodie, la cordon bleu qui a tout ou la nièce branchée sur les tendances ? C'est ici ! Que votre budget soit de 20 $, de 50 $ ou plus, vous trouverez dans notre guide-cadeaux pour elle plein d'idées chouettes ! Découvrez le guide-cadeaux pour elle

Véritable accessoire coup de coeur, les pantoufles UGG Coquette Leopard combinent des semelles légères, un col en peau de mouton à imprimé animalier et un style douillet. Un confort suprême, un look jungle urbaine actuel parfait pour les soirées cocooning ! Succombez aux pantoufles UGG Coquette Leopard

POUR LUI Thermomètre à vin, aspirateur-robot avec connexion Wi-Fi, cafetière espresso design, mélangeurs de toutes sortes... Linen Chest vous propose ce guide-cadeaux pour lui, qui plaira aux hommes de tous les genres, de l'amateur de vin au passionné de café en passant par le pro des fourneaux. Vous trouverez en magasin des accessoires utiles, entre autres pour le bureau, le voyage et la détente à la maison. Découvrez le guide-cadeaux pour lui

Joliment présenté dans un coffret de rangement, l'ensemble d'accessoires six pièces pour le bar par Danesco comprend un mélangeur à cocktail en inox et tous les essentiels pour la préparation des cocktails à la maison ; le cadeau rêvé pour le mixologue passionné ! Achetez l'ensemble pour le bar Danesco

POUR LA MAISON Linen Chest a fait de l'art de recevoir sa spécialité. Dresser la table, mettre la maison dans l'esprit des Fêtes et aménager un coin-bar invitant deviennent un jeu d'enfant avec nos bougies, lampes, cadres-photos, textiles douillets et coussins à carreaux tendance. Notre site Web et nos magasins regorgent de bonnes idées pour se faire plaisir, remercier ses hôtes et gâter ses proches. Découvrez le guide-cadeaux pour la maison

Offert en trois teintes mode, le jeté en Sherpa réversible ajoutera texture et chaleur à une chambre ou au séjour. Ultradoux et de texture chatoyante côté recto, et fait de confortable Sherpa molletonné côté verso, c'est un essentiel pour réchauffer les froides soirées d'hiver. Choisissez votre jeté en Sherpa

CARTE-CADEAU Fidèle à sa réputation, Linen Chest ne sacrifie jamais la qualité et sélectionne des objets de vos marques préférées... qui se démarquent ! Vous souhaitez offrir un cadeau, mais vous ne savez pas ce que cette personne aimerait recevoir ni ce dont elle a besoin ? Dans le doute, offrez une carte-cadeau. C'est un présent utile, facile à utiliser et qui fait toujours plaisir. Pour les êtres chers qui ne pourront participer au déballage des cadeaux, optez au choix pour la carte-cadeau livrée gratuitement par la poste en cinq à sept jours, ou encore pour la carte-cadeau électronique, à laquelle vous pourrez ajouter un message personnalisé. Les cartes-cadeaux s'utilisent facilement en ligne, ou à l'une de nos 32 boutiques. Commandez vos cartes-cadeaux maintenant