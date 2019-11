Les Québécois comptent parmi les plus gros consommateurs d'énergie de la planète. Notre consommation par habitant dépasse celle de l'Allemagne, de la Norvège et de la Suède, des pays aux climats et aux industries comparables. À la lumière de ce constat, le virage technologique proposé par Hilo devient un incontournable dans l'optimisation collective de notre consommation d'énergie.

Faits saillants

Énergie propre

99,8 % de l'énergie fournie par Hydro-Québec provient de l'hydroélectricité, une source d'énergie propre et renouvelable.

Habitudes énergivores

Le Québec est un gros consommateur d'électricité, avec une consommation annuelle moyenne de 17 000 kWh par ménage.

Chauffage

Plus de 80 % des résidences québécoises sont chauffées à l'électricité. Le chauffage représente 55 % de la consommation totale d'énergie.

Dans le monde

72 % des GES émis sont liés à la production et à la consommation de l'énergie.

Au Québec

L'électricité représente 0,3 % des émissions de GES totales, contre 43 % pour le secteur des transports et 30,1 % pour le secteur industriel.

D'hier à aujourd'hui

De 1990 à 2016, la consommation d'énergie a augmenté de 26 % au Canada, et de 15 % au Québec.

Mobilité électrique

Le nombre de véhicules a augmenté de 75 % entre 2018 et 2019, et le Québec compte présentement 43 222 véhicules électriques et 4 726 bornes de recharge. La vente de VUS continue toutefois de croître.

Engouement pour l'autoproduction d'énergie

716 autoproducteurs ont été répertoriés au Québec en 2018.

Optimiser notre consommation grâce à l'énergie intelligente

Dans un monde connecté de plus en plus énergivore, Hilo devient notre plus grand allié énergétique. La nouvelle filiale d'Hydro-Québec s'inscrit au coeur de la transition énergétique du Québec qui repose en grande partie sur l'innovation technologique. Domotique, immotique, stockage d'énergie, mobilité électrique; l'intégration de nouvelles technologies nous permettra collectivement d'en faire plus avec moins.

Par le biais de produits et de services énergétiques, Hilo jouera un rôle d'accompagnateur pour nous aider à faire des choix éclairés et à optimiser notre consommation d'énergie. Participer à l'évolution énergétique, c'est aider le Québec à mieux répondre à la demande et à mieux faire face aux défis de demain.

« Hilo vous permettra d'optimiser votre consommation d'énergie, mais également de poser une multitude de petits gestes pour l'environnement en toute simplicité et sans affecter votre confort. De plus, vous serez récompensés pour vos actions. »

- Anik Roy Trudel, directrice stratégie, ventes et marketing chez Hilo

« Hilo, c'est le lancement d'un effort collectif où tous les Québécois sont appelés à agir ensemble afin de faire bouger les choses et de devenir des acteurs de premier plan en gestion efficace de l'énergie. Ensemble, nous réussirons à consommer plus intelligemment l'énergie. »

- Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo

D'ambitieuses projections d'avenir

Un tel virage technologique entraînera un changement de nos habitudes de consommation en toute simplicité, autant à la maison qu'en entreprise. Plus encore, il déclenchera une véritable mutation de l'industrie où le client sera appelé à jouer un rôle central, notamment grâce à la domotique, la mobilité électrique, au stockage d'énergie et à l'autoproduction d'énergie. Dans un avenir rapproché, nous vivrons dans un monde où l'efficacité énergétique et l'énergie intelligente ne feront qu'un, au profit de l'humain, et de la planète.

Des produits et services à l'image des besoins des individus et des entreprises

Dans un but de progrès constant, les produits et services d'Hilo évolueront au fil du temps, afin de répondre précisément aux besoins réels de ses clients. Hilo permettra de profiter du confort d'une maison connectée qui s'adapte et anticipe les besoins de ses occupants. S'ajouteront ensuite les services énergétiques bonifiés aux entreprises qui leur assureront un meilleur rendement grâce à une optimisation énergétique automatisée. Prêt à embarquer ? Hilo offre aux clients résidentiels de tester en primeur son service de maison intelligente axé sur la domotique. Les premiers clients pourront bénéficier d'un essai gratuit et d'une offre exclusive lors de l'adhésion. Inviter Hilo à la maison, c'est payant !

