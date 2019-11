Pour la majorité des gens, la journée ne commence réellement qu'après avoir consommé une ou deux tasses de latté ou d'américano. Plus qu'une habitude, le café constitue une véritable passion pour les amateurs. Saviez-vous que la plupart des gens peuvent posséder jusqu'à trois machines à la maison ? En plus d'une cafetière filtre, ils recherchent donc parfois la machine à espresso qui correspond réellement à leurs goûts et leurs besoins. Modèle automatique ou semi-automatique ? Machine manuelle ? À capsules ? Voici les différents types d'appareils pour mieux trouver celui qui vous convient.

Machines automatiques Il faudrait 10 minutes pour que vous ressentiez les effets de la caféine après avoir bu votre première gorgée de café. Vous n'êtes pas (tout à fait) fonctionnel avant ce délai ? La machine automatisée est pour vous : tout se fait à la pression d'un seul bouton, et aucune erreur n'est possible. Les fonctions (espresso, latté, cappuccino, etc.) sont programmées et personnalisables, le moulin à grain moud le café au fur et à mesure et la machine vous indique lorsqu'il faut ajouter de l'eau ou du café. C'est l'option parfaite pour qui désire faire autre chose pendant que le café se prépare. Découvrez la machine automatique La Specialista de Delonghi Voyez notre sélection de machines automatiques

Machines semi-automatiques Pratique et conviviale, la machine à espresso semi-automatique prend en charge la préparation du café, tout en permettant de changer de variété à chaque tasse. Certaines des opérations (moudre les grains, doser et tasser le café moulu dans le porte-filtre) doivent être faites manuellement, mais une fois le porte-filtre installé, la machine s'occupe du reste ! Ce type de machine est assorti d'une buse à vapeur pour réchauffer le lait et faire de la mousse, ce qui permet de préparer tous les cafés de spécialité, mais aussi du thé, du café filtre et des chocolats chauds. Découvrez la machine Barista Express de Breville Voyez notre sélection de machines semi-automatiques

Machines à capsules Fait amusant : 52 % des amateurs de café préféreraient se passer de douche le matin plutôt que de se passer de café. Avec le processus rapide et ultra simplifié des machines à capsules, plus de dilemme ! Il suffit de déposer la dosette et d'appuyer sur le bouton. Particulièrement adaptées aux gens pressés, les machines à capsules permettent aussi de varier les plaisirs avec une vaste sélection de saveurs et d'intensités, même des cafés de type filtre - un modèle parfait pour les familles où chacun a sa préférence. Sa simplicité d'usage en fait aussi la machine de prédilection pour le bureau. Découvrez la machine à capsules Nespresso Vertuo chrome par Breville Voyez notre sélection de machines à capsules

Machines manuelles Parce qu'elle offre à l'utilisateur un plein contrôle sur toutes les étapes de la préparation, la machine manuelle demeure la préférée des passionnés qui aiment préparer leur café dans les règles de l'art. Si vous êtes intransigeant sur la perfection d'une crema, une machine manuelle est votre meilleure amie. Elle extrait plus de saveur des grains et produit un café au goût riche et plus corsé. Alors, votre espresso, vous l'aimez bien serré ? Découvrez la machine Duo-Temp Pro de Breville Voyez notre sélection de machines manuelles