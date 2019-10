Une approche écoresponsable, d'hier à aujourd'hui

· 1963

La Commission hydroélectrique de Québec fait l'acquisition des compagnies privées d'électricité à l'échelle de la province pour devenir officiellement Hydro-Québec. La nationalisation panquébécoise permet notamment d'accroître l'exploitation des ressources nécessaires à la production d'électricité.

« Ce choix qui a été fait dans ces années-là positionne aujourd'hui le Québec de façon très favorable par rapport à l'industrie. On a une énergie très propre, abordable et compétitive, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de marchés voisins. »

- Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution

· 1971

Robert Bourassa annonce le développement hydroélectrique de la Baie-James, surnommé le Projet du siècle. Avant-gardiste par l'ampleur des mesures d'atténuation environnementales déployées, le complexe La Grande comporte aujourd'hui onze centrales produisant une énergie propre et renouvelable.

· 2012

Le Circuit électrique est mis sur pied sous l'impulsion d'Hydro-Québec. Il est le premier réseau de recharge public pour véhicules électriques au Canada. Grâce à l'appui de ses nombreux partenaires, le réseau compte aujourd'hui plus de 2 100 bornes à l'échelle de la province. À ce jour, plus de 4 millions de litres d'essence ont été économisés grâce aux 60 100 membres du réseau.

· 2016

Hydro-Québec lance l'outil « Portrait de ma consommation » accessible depuis Mon espace client, afin d'aider les Québécois à mieux consommer.

· 2017-2018

Hydro-Québec rassemble une équipe issue de plusieurs domaines d'expertise pour développer le prochain grand projet énergétique.

« En 2017, on participe à plusieurs colloques et on s'aperçoit qu'un mouvement important s'effectue dans notre domaine d'activités. À partir de ce moment, on commence à envisager de faire participer les gens au réseau du futur. »

- Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution

· 2019

Dans un monde connecté qui carbure aux innovations technologiques, Hydro-Québec participe à la transition énergétique en dévoilant sa nouvelle filiale Hilo. C'est le début de l'énergie intelligente !

Une offre de service évolutive

Vous l'avez sans doute constaté : Hydro-Québec aime voir grand. Tout comme dans les projets énergétiques marquants du passé, Hilo s'inscrit dans une démarche de progrès et d'écoute au profit du bien-être collectif des Québécois. La maison intelligente, qui s'adresse à la clientèle résidentielle, constitue la première offre de produit énergétique d'Hilo. Mais ce n'est que le début. Pour démontrer le rôle primordial du client dans le déploiement progressif de l'offre, le président directeur général d'Hilo, Sébastien Fournier, évoque le concept du laboratoire vivant. « On veut que le client participe à faire évoluer le produit. »

Rapidement, Hilo entend élargir sa plateforme vers les clientèles commerciale, institutionnelle et industrielle, en s'inspirant notamment des innovations implantées partout dans le monde. « On s'intéresse à ce qui se fait dans les autres marchés. Des partenariats seront créés dans ce domaine d'innovations pour aller chercher une vélocité et pour offrir les meilleurs produits à nos clients. », précise Sébastien Fournier.

Des changements concrets dans nos habitudes de consommation

Plus que jamais, les gens pourront consommer l'énergie de façon responsable. Domotique, stockage d'énergie, autoproduction solaire... L'intégration de différents types de technologies permettra d'assurer une juste consommation d'énergie en fonction de ses besoins et de son style de vie, une performance écoénergétique pour les grands bâtiments commerciaux, et surtout, une tranquillité d'esprit puisque Hilo y pensera pour nous. Un exemple : la borne de recharge bidirectionnelle pour véhicule électrique, une innovation à double vocation qui peut à la fois recharger la batterie du véhicule et alimenter la maison en cas de panne du réseau électrique.

Hilo au coeur de la transition énergétique mondiale

En plus de simplifier la vie des Québécois, l'accès à l'énergie intelligente comporte une importante dimension environnementale susceptible de dépasser les frontières. Pour Sébastien Fournier-, la décarbonation du Québec et des marchés avoisinants constitue un objectif clair. « L'arrivée d'Hilo avec des produits et services liés à l'énergie intelligente aura des avantages individuels mais aussi collectifs. »

Découvrez Hilo