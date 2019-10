Aujourd'hui marque le coup d'envoi d'Hilo, un projet collectif propulsé par Hydro-Québec. Avec cette nouvelle filiale, l'énergie devient intelligente. Consommateurs et entreprises sont invités à participer à ce grand virage technologique qui s'inscrit dans la transition énergétique. L'idée maîtresse derrière ce projet : revoir notre façon de consommer l'énergie pour réussir collectivement à en faire plus avec moins, grâce à de nouvelles technologies.

Préparer ensemble l'avenir énergétique du Québec

« Les gens sont prêts », estime Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution, soulignant au passage qu'Hilo s'inscrit aussi naturellement dans la lutte aux changements climatiques. « Hilo, c'est mettre la technologie au service d'un projet collectif qui nous amène à une consommation responsable de l'énergie tant à la maison qu'en milieu de travail. Chaque petit geste que le client va poser dans sa façon d'utiliser l'énergie aura un impact positif sur l'environnement », poursuit-il. En ce sens, tous les clients, autant à l'échelle résidentielle que commerciale, industrielle et institutionnelle, deviendront des acteurs du changement, des « consommacteurs ». Et ça n'aura jamais été aussi facile qu'avec Hilo.

En rendant l'énergie intelligente, Hilo permettra non seulement aux consommateurs de réaliser des économies d'énergie et d'argent, mais aussi de participer à la décarbonation du Québec et des environs. « Concrètement, si on consomme de façon responsable, c'est de l'énergie qu'on peut soit emmagasiner dans nos barrages pour nos besoins, soit exporter davantage dans les marchés avoisinants qui n'ont pas un bilan aussi positif que le nôtre en termes d'énergie propre », précise le haut dirigeant de la société d'État.

Hilo entend également jouer un rôle clé dans l'accélération de l'électrification des transports et de l'autoproduction d'énergie, deux secteurs en pleine croissance intimement liés à la transition énergétique. Tous ces efforts collectifs viseront donc à réduire la production de gaz à effets de serre en Amérique du Nord.

Une offre évolutive basée sur les technologies intelligentes

« L'avenir, c'est maintenant. Les technologies sont disponibles et les clients en veulent. Notre solution arrive juste à point », considère Éric Filion. En capitalisant sur le développement de nouvelles technologies dans des secteurs clés de l'énergie, Hilo souhaite mettre à profit l'énergie propre et renouvelable du Québec et améliorer l'efficacité globale du système énergétique.

Domotique, optimisation des bâtiments (immotique), stockage d'énergie, autoproduction solaire, mobilité électrique : ces secteurs de technologies vertes ne sont qu'un aperçu des domaines à l'étude. Ensemble, ces initiatives favoriseront une consommation responsable de l'énergie et contribueront à faire du Québec un modèle écoénergétique.

Au fil du temps, les différents types de clientèles pourront tous bénéficier de produits et de services énergétiques bonifiés. « On a une offre évolutive, explique Éric Filion qui mise sur la participation des clients pour la développer. Elle concerne pour l'instant la clientèle résidentielle, mais ne tardera pas à s'élargir et à répondre aux besoins précis des clientèles institutionnelle, industrielle et commerciale. »

« Pour des raisons financières, mais aussi environnementales, la clientèle d'affaires est vraiment à la recherche de nouvelles solutions technologiques », poursuit-il. À titre d'exemple, les futurs produits et services liés au stockage d'énergie permettront aux clients d'affaires de mieux gérer leur propre consommation, un atout certain pour optimiser le rendement et la croissance des entreprises.

Pourquoi rendre l'énergie intelligente?

Pour consommer l'énergie de manière plus responsable.

Pour générer collectivement moins de gaz à effets de serre.

Pour exporter davantage de l'énergie propre.

Pour optimiser sa consommation d'énergie selon ses besoins.

Pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure.

Pour obtenir des récompenses pour ses gestes.

« L'avenir, c'est maintenant. Les technologies sont disponibles et les clients en veulent. Notre solution arrive juste à point. »

- Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution

Plus de simplicité, de confort et de tranquillité d'esprit

« La maison intelligente sera notre pierre d'assise, notre première offre de produit énergétique », annonce Éric Filion. Si le concept de la maison intelligente peut sembler abstrait pour certains, la mission d'Hilo consistera à le rendre simple. Grâce à une offre complète, à l'intégration d'algorithmes évolués et à l'expertise énergétique d'Hydro-Québec, la gestion de l'énergie s'en trouvera simplifiée afin d'offrir une tranquillité d'esprit aux clients. Hilo sera présent dès l'installation et à chaque étape de l'utilisation. « Hilo accompagnera le client, et s'assurera de rendre le processus simple et efficace en termes de consommation énergétique. L'expertise d'Hydro-Québec à travers cette nouvelle filiale va être mise à contribution, et ce, tant pour les clients résidentiels que les clients des marchés commercial, industriel et institutionnel », conclut Éric Fillion.

Avec Hilo, l'énergie devient intelligente. Et la consommation, plus responsable que jamais.

